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МГИМО откроет новую программу магистратуры по информационному воздействию

Проект реализуется при поддержке администрации президента, говорят источники «Ведомостей»
Анастасия Швецова
Андрей Гордеев / Ведомости

В МГИМО запустят новую программу магистратуры для подготовки специалистов по информационному противоборству для решения сложных международно-политических задач. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Магистерская программа «Стратегии информационного воздействия в международных отношениях» появится с 1 сентября 2024 г. на факультете международных отношений.

Поступить на программу смогут 24 абитуриента, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам вступительных испытаний. Обучение только платное, уточнили в МГИМО.

В рамках программы будут готовить международников, которые знают, как воздействовать на целевую аудиторию с учетом политико-экономического контекста международных отношений. Подразумевается, что реализовывать стратегии воздействия они смогут на различную аудиторию, включая союзников, нейтральные страны и оппонентов.

«В сегодняшних турбулентных внешнеполитических условиях информационное воздействие сохраняет свой наиболее значимый, непреходящий характер», – сказал ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации президента (АП), проект в МГИМО реализуется при поддержке Старой площади. Часть выпускников будут отобраны для прохождения практики в АП, а лучшие из лучших смогут претендовать на работу там.

Обучение на 80% состоит из прикладных дисциплин. В частности, магистрантов будут учить практикам информационного воздействия, методам борьбы с дезинформацией, разведке по открытым данным, искусству ведения переговоров и др.

Одну из обязательных дисциплин «Основы практики информационного воздействия» будет вести автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, следует из презентации программы. Также среди лекторов – директор и владелец коммуникационного агентства SPRQL Илья Фабричников и политтехнолог Евгений Минченко.

Во втором семестре студенты выберут один из модулей проектной деятельности, по итогам которого они защитят проект в сфере политико-коммуникационного консультирования. Кроме того, на втором курсе предусмотрена практика в организации по выбору, в том числе в СМИ, политическом консалтинге, МИД РФ, администрации президента и других федеральных министерствах и ведомствах.

В 2024 г., помимо новой программы, на факультете международных отношений МГИМО будет набор еще на восемь магистерских программ, включая «Дипломатическую службу», «Международные отношения», «Мировую политику» и др. Всего факультет примет 191 абитуриента, 60 из них – на бюджетные места.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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