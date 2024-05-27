МГИМО откроет новую программу магистратуры по информационному воздействию

МГИМО откроет новую программу магистратуры по информационному воздействиюПроект реализуется при поддержке администрации президента, говорят источники «Ведомостей»
В МГИМО запустят новую программу магистратуры для подготовки специалистов по информационному противоборству для решения сложных международно-политических задач. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Магистерская программа «Стратегии информационного воздействия в международных отношениях» появится с 1 сентября 2024 г. на факультете международных отношений.
Поступить на программу смогут 24 абитуриента, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам вступительных испытаний. Обучение только платное, уточнили в МГИМО.
В рамках программы будут готовить международников, которые знают, как воздействовать на целевую аудиторию с учетом политико-экономического контекста международных отношений. Подразумевается, что реализовывать стратегии воздействия они смогут на различную аудиторию, включая союзников, нейтральные страны и оппонентов.
«В сегодняшних турбулентных внешнеполитических условиях информационное воздействие сохраняет свой наиболее значимый, непреходящий характер», – сказал ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.
По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации президента (АП), проект в МГИМО реализуется при поддержке Старой площади. Часть выпускников будут отобраны для прохождения практики в АП, а лучшие из лучших смогут претендовать на работу там.
Обучение на 80% состоит из прикладных дисциплин. В частности, магистрантов будут учить практикам информационного воздействия, методам борьбы с дезинформацией, разведке по открытым данным, искусству ведения переговоров и др.
Одну из обязательных дисциплин «Основы практики информационного воздействия» будет вести автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, следует из презентации программы. Также среди лекторов – директор и владелец коммуникационного агентства SPRQL Илья Фабричников и политтехнолог Евгений Минченко.
Во втором семестре студенты выберут один из модулей проектной деятельности, по итогам которого они защитят проект в сфере политико-коммуникационного консультирования. Кроме того, на втором курсе предусмотрена практика в организации по выбору, в том числе в СМИ, политическом консалтинге, МИД РФ, администрации президента и других федеральных министерствах и ведомствах.
В 2024 г., помимо новой программы, на факультете международных отношений МГИМО будет набор еще на восемь магистерских программ, включая «Дипломатическую службу», «Международные отношения», «Мировую политику» и др. Всего факультет примет 191 абитуриента, 60 из них – на бюджетные места.