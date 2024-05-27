МГИМО откроет новую программу магистратуры по информационному воздействию

Во втором семестре студенты выберут один из модулей проектной деятельности, по итогам которого они защитят проект в сфере политико-коммуникационного консультирования. Кроме того, на втором курсе предусмотрена практика в организации по выбору, в том числе в СМИ, политическом консалтинге, МИД РФ, администрации президента и других федеральных министерствах и ведомствах.