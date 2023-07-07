МГИМО и «Ведомости» договорились о создании кафедры деловой журналистики

МГИМО и «Ведомости» договорились о создании кафедры деловой журналистикиОсобенностью курса станет специализация по разным отраслям промышленности и финансового сектора
Ведущая российская деловая газета «Ведомости» и МГИМО договорились о создании кафедры деловой журналистики и PR. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве МГИМО и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ; издатель «Ведомостей»). В текущем году обучение начнется в рамках магистерской программы. Набор студентов начался этим летом. В новом 2023/2024 учебном году на первый курс будет зачислено 18 человек, в том числе один – на бюджетную форму обучения.
В качестве вступительного испытания абитуриентов ждет иностранный язык, а также профессиональное собеседование с предоставлением портфолио. Первый год обучения будет включать такие предметы, как «Современные медиасистемы России и зарубежных государств», «Инструменты и технологии PR», «Современные форматы телевизионной бизнес-журналистики» и «Актуальные проблемы финансовой журналистики».
Занятия для магистрантов в МГИМО в качестве приглашенных преподавателей будут проводить руководители ведущих деловых СМИ, среди которых «Ведомости», Business FM, РБК ТВ, а также представители профильных департаментов крупнейших корпораций, сказал представитель организаторов кафедры.
В число дисциплин, входящих в учебный план новой магистерской программы, вошли: «Отраслевая экономика в бизнес-медиа», «Государственная экономическая политика и ее освещение в СМИ», «Антикризисные коммуникации» и др.
Во второй год учащиеся сосредоточатся на специализации по конкретным отраслям журналистики (ТВ, радио, газета, журнал, соцсети и деловой PR). Набор на практику будет осуществляться на основе выбранной студентом специализации. «Ведомости», в частности, могут организовать практику для студентов в медиасистеме БНМ, говорит представитель организаторов.
«Деловая журналистика – достаточно специфический жанр, который требует хорошего знания покрываемой отрасли. Это необходимо, чтобы не допустить случайную ошибку или не пропустить недостоверную информацию», – заявил «Ведомостям» президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков. «Углубленное знание экономики, возможно с выбором отраслевой специализации, статистики, умение работать с различными источниками данных – от Росстата до инвестиционных банков – крайне полезно для делового журналиста», – подчеркнул он. По словам Кочеткова, для журналиста этой специализации важна практика, которая позволит познакомиться с участниками рынка и сформировать пул качественных экспертов.
В России всего пять университетов, которые реализуют программы по направлению «деловая журналистика». В их число входит Институт государственной службы и управления РАНХиГС и РЭУ им. Г.В. Плеханова (в обоих вузах есть соответствующие программы бакалавриата), а также МГУ и ВШЭ, где на деловую журналистику выделяется по модулю во время обучения на бакалавриате. Прецедента с открытием кафедры с участием делового СМИ в организации учебного процесса еще не было.
В ноябре 2022 г. «Ведомости» уже заключили договор о сотрудничестве с ВШЭ в рамках реализации магистерской программы «Современная журналистика». Студенты Института медиа «Вышки» в рамках этого договора могут практиковаться в редакции «Ведомостей», а также пройти авторский курс «Индустриальный семинар "Форматы деловой журналистики"», чтобы закрепить знания о жанрах и форматах современных экономических СМИ.
Член Союза журналистов Москвы, журналист «Московского Комсомольца» Ева Меркачева отметила, что такие кафедры соответствуют веянию времени. Он указала на то, что в настоящее время журналисты должны осознавать, что такое деловая журналистика. «Не факт, что каждому может это пригодиться [в ежедневной деятельности] – большинство из них нацелены на работу в качественной, но массовой прессе. Деловая журналистика – это про качественную нишевую прессу», – добавила она.