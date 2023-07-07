МГИМО и «Ведомости» договорились о создании кафедры деловой журналистики

В России всего пять университетов, которые реализуют программы по направлению «деловая журналистика». В их число входит Институт государственной службы и управления РАНХиГС и РЭУ им. Г.В. Плеханова (в обоих вузах есть соответствующие программы бакалавриата), а также МГУ и ВШЭ, где на деловую журналистику выделяется по модулю во время обучения на бакалавриате. Прецедента с открытием кафедры с участием делового СМИ в организации учебного процесса еще не было.