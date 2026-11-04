Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией
Норвегия усилит военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. Об этом сообщило министерство обороны королевства.
В городе Киркенес разместят датчики системы противовоздушной обороны NASAMS для обнаружения беспилотников. Кроме того, гарнизон Сер-Варангер усилят более чем 30 военнослужащими, которые останутся там до конца 2026 г.
В Минобороны подчеркнули, что развертывание дополнительных сил носит превентивный характер и не связано с возникновением новой конкретной угрозы. Решение принято с учетом случаев появления беспилотников, отклонившихся от курса, в других европейских странах.
Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен заявила, что вооруженные силы продолжат взаимодействовать с полицией и другими ведомствами для обеспечения безопасности. При этом она подчеркнула, что жителям Финнмарка не следует беспокоиться, поскольку ситуация с безопасностью на севере страны не изменилась.
3 ноября премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Варшава отправила полицейских к границе с Россией после появления сообщений о возможных провокациях. Также о предполагаемой подготовке провокаций предупредил верховный главнокомандующий силами НАТО в ЕС генерал Алексус Гринкевич. Туск сообщил, что на польско-российской границе заметили «лица с фонариками». Он добавил, что получил сообщение от пограничников о необходимости принятия срочных мер.