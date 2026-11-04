Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией

3 ноября премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Варшава отправила полицейских к границе с Россией после появления сообщений о возможных провокациях. Также о предполагаемой подготовке провокаций предупредил верховный главнокомандующий силами НАТО в ЕС генерал Алексус Гринкевич. Туск сообщил, что на польско-российской границе заметили «лица с фонариками». Он добавил, что получил сообщение от пограничников о необходимости принятия срочных мер.