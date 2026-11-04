Песков: Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланьей Трамп

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Крым и Краснодарский край приняли жителей херсонских Алешек, эвакуированных из города в рамках гуманитарной миссии 30 октября. В Симферополе им была оказана первая помощь, в том числе психологическая. Несколько человек госпитализировали в местные больницы. После этого часть граждан разместили в республиканском оздоровительном центре, другую отправили в один из пансионатов в Туапсе. Там же был развернут штаб по оформлению документов и предоставлению социальной помощи. Как в южных регионах встретили жителей Алешек – в галерее «Ведомостей». / Виталий Тимкив / РИА Новости