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Песков: Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланьей Трамп

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп представят уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», – сказал представитель Кремля, отметив, что не у всех, кто должен лететь в США на переговоры, есть визы.

О том, что Мелания Трамп организует встречу представителей РФ и Украины в Белом доме, стало известно 3 ноября. В Белом доме отметили, что первая леди США самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области. 

2 ноября первая леди США выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алешках будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

Как устроены пункты временного размещения для прибывших из Алешек
Крым и Краснодарский край приняли жителей херсонских Алешек, эвакуированных из города в рамках гуманитарной миссии 30 октября. В Симферополе им была оказана первая помощь, в том числе психологическая. Несколько человек госпитализировали в местные больницы. После этого часть граждан разместили в республиканском оздоровительном центре, другую отправили в один из пансионатов в Туапсе. Там же был развернут штаб по оформлению документов и предоставлению социальной помощи. Как в южных регионах встретили жителей Алешек – в галерее «Ведомостей».
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Крым и Краснодарский край приняли жителей херсонских Алешек, эвакуированных из города в рамках гуманитарной миссии 30 октября. В Симферополе им была оказана первая помощь, в том числе психологическая. Несколько человек госпитализировали в местные больницы. После этого часть граждан разместили в республиканском оздоровительном центре, другую отправили в один из пансионатов в Туапсе. Там же был развернут штаб по оформлению документов и предоставлению социальной помощи. Как в южных регионах встретили жителей Алешек – в галерее «Ведомостей». / Виталий Тимкив / РИА Новости

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