Песков: Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланьей Трамп
Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп представят уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», – сказал представитель Кремля, отметив, что не у всех, кто должен лететь в США на переговоры, есть визы.
О том, что Мелания Трамп организует встречу представителей РФ и Украины в Белом доме, стало известно 3 ноября. В Белом доме отметили, что первая леди США самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области.
2 ноября первая леди США выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алешках будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.