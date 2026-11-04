Путин вручил госнаграды и премию за укрепление единства нации

Путин вручил госнаграды и премию за укрепление единства нацииПрезидент поблагодарил общественных деятелей за сохранение российского культурного наследия
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды и премию президента за вклад в укрепление единства российской нации. Об этом сообщил Кремль.
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
Выступая на церемонии, глава государства поздравил россиян с праздником и подчеркнул, что сплоченность народа на протяжении веков помогала стране преодолевать трудности.
«С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.
Путин подчеркнул, что фундаментальную роль солидарности призван отразить Год единства народов России, который проводится в 2026 г.
Премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена управляющему директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину. Президент отметил его участие в развитии сети исторических парков «Россия – моя история», которая действует уже 10 лет. По словам главы государства, в России работают 26 таких парков, в том числе в новых регионах. С учетом временных экспозиций общая аудитория проекта превысила 30 млн человек. Путин также отметил вклад фонда в создание музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.
Орденом Почета награжден президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Путин подчеркнул, что, несмотря на сложные условия и внешнее давление, республика продолжает развиваться, а ее жители сохраняют историческую память и русский язык.
Ордена Дружбы удостоен проректор Российско-армянского университета Паркев Аветисян, который «способствует развитию научного и образовательного сотрудничества России и Армении».
Среди награжденных также президент благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, руководитель казахстанского информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимир Мальченко, общественный деятель Зухра Шидакова и вице-председатель Общества российско-китайской дружбы Чжоу Лицюнь.
Президент поблагодарил награжденных за работу по сохранению российского культурного наследия, развитие международных связей и укрепление взаимопонимания между народами.
После церемонии вручения наград Путин неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского.
В 2025 г. церемония вручения государственных наград и президентских премий за вклад в укрепление единства российской нации также прошла 4 ноября в Кремле. Лауреатами премии стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов, а также организаторы выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич.