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Путин вручил госнаграды и премию за укрепление единства нации

Президент поблагодарил общественных деятелей за сохранение российского культурного наследия
Татьяна Мозолевская
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды и премию президента за вклад в укрепление единства российской нации. Об этом сообщил Кремль.

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Выступая на церемонии, глава государства поздравил россиян с праздником и подчеркнул, что сплоченность народа на протяжении веков помогала стране преодолевать трудности.

«С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что фундаментальную роль солидарности призван отразить Год единства народов России, который проводится в 2026 г.

Премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена управляющему директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину. Президент отметил его участие в развитии сети исторических парков «Россия – моя история», которая действует уже 10 лет. По словам главы государства, в России работают 26 таких парков, в том числе в новых регионах. С учетом временных экспозиций общая аудитория проекта превысила 30 млн человек. Путин также отметил вклад фонда в создание музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

Орденом Почета награжден президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Путин подчеркнул, что, несмотря на сложные условия и внешнее давление, республика продолжает развиваться, а ее жители сохраняют историческую память и русский язык.

Ордена Дружбы удостоен проректор Российско-армянского университета Паркев Аветисян, который «способствует развитию научного и образовательного сотрудничества России и Армении».

Среди награжденных также президент благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, руководитель казахстанского информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимир Мальченко, общественный деятель Зухра Шидакова и вице-председатель Общества российско-китайской дружбы Чжоу Лицюнь.

Президент поблагодарил награжденных за работу по сохранению российского культурного наследия, развитие международных связей и укрепление взаимопонимания между народами.

После церемонии вручения наград Путин неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского.

В 2025 г. церемония вручения государственных наград и президентских премий за вклад в укрепление единства российской нации также прошла 4 ноября в Кремле. Лауреатами премии стали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов, а также организаторы выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич.

Как в России отмечают День народного единства
4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области.
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4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».

На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области. / Александр Полегенько / ТАСС

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