Руководителя «Рыбаря» Звинчука и его соратников вышлют из Черногории

Полиция объяснила задержание и выдворение россиян «соображениям национальной и внутренней безопасности». Ведомство отметило, что решение о депортации было принято в отношении Звинчука, его жены Валерии, а также соратников Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко. Конфискованное у россиян оборудование, в том числе фотокамеру, беспилотник и мобильные телефоны, отправили на экспертизу, чтобы установить «цели использования на территории Черногории».