Руководителя «Рыбаря» Звинчука и его соратников вышлют из Черногории

Руководителя «Рыбаря» Звинчука и его соратников вышлют из ЧерногорииПолиция посчитала их пребывание в стране недопустимым
Руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его соратников выдворят из Черногории. Об этом сообщило Управление полиции после совместной операции с Агентством национальной безопасности (АНБ) в Рисане.
«На основании результатов оперативной и аналитической проверки было установлено, что пребывание этих лиц в Черногории недопустимо», – сообщила полиция. По данным Vijesti, россиянам также аннулировали вид на жительство в стране.
Полиция объяснила задержание и выдворение россиян «соображениям национальной и внутренней безопасности». Ведомство отметило, что решение о депортации было принято в отношении Звинчука, его жены Валерии, а также соратников Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко. Конфискованное у россиян оборудование, в том числе фотокамеру, беспилотник и мобильные телефоны, отправили на экспертизу, чтобы установить «цели использования на территории Черногории».
9 октября Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан. Посольство России в Черногории потребовало от властей страны предоставить консульский доступ к задержанным россиянам.
Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал задержание «защитой интересов». По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после задержания Звинчука сообщил, что России, вероятно, придется пополнять обменный фонд американцами и европейцами, чтобы вытаскивать граждан страны из Европы.