Премьер Черногории прокомментировал задержание руководителя проекта «Рыбарь»
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назвал задержание руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука защитой интересов страны. Об этом он сообщил в X.
«Послание после сегодняшней успешной акции, в ходе которой был задержан глава информационной сети "Рыбарь", ясно: институты выполняют свою работу», – написал политик.
По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Он также подчеркнул, что сейчас не время для поспешных заявлений и для наивных выводов. Спаич добавил, что «существуют серьезные указания», требующие тщательного исследования и рассмотрения связи в более «широком контексте».
9 октября Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались супруга Звинчука Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан. Ее проводила полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности (ANB).
Как сообщил проект «Рыбарь», все задержанные находились на территории Черногории на законных основаниях. В частности, они планировали провести съемку Цетинского монастыря, для чего ранее направили официальный запрос.