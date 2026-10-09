Премьер Черногории прокомментировал задержание руководителя проекта «Рыбарь»

По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Он также подчеркнул, что сейчас не время для поспешных заявлений и для наивных выводов. Спаич добавил, что «существуют серьезные указания», требующие тщательного исследования и рассмотрения связи в более «широком контексте».