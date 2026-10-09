Проект «Рыбарь» подтвердил задержание Михаила Звинчука в Черногории
Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими россиянами, подтвердил проект в своем Telegram-канале.
Сообщается, что все задержанные находились на территории Черногории на законных основаниях. В частности, они планировали провести съемку Цетинского монастыря, для чего ранее направили официальный запрос.
«Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных», – говорится в сообщении.
Команда «Рыбаря» находится на связи с МИД России, который занимается урегулированием ситуации. При этом публикация материалов в основном Telegram-канале проекта и его региональных ресурсах продолжится в прежнем режиме.
9 октября черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщило о задержании Звинчука, его супруги Валерии и еще трех человек в городе Рисан. По данным издания, операцию проводят полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Она направлена на пресечение предполагаемой деятельности сети «Рыбарь», которую власти Великобритании и США связывают с операциями иностранного информационного влияния.