Проект «Рыбарь» подтвердил задержание Михаила Звинчука в Черногории

9 октября черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщило о задержании Звинчука, его супруги Валерии и еще трех человек в городе Рисан. По данным издания, операцию проводят полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Она направлена на пресечение предполагаемой деятельности сети «Рыбарь», которую власти Великобритании и США связывают с операциями иностранного информационного влияния.