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Проект «Рыбарь» подтвердил задержание Михаила Звинчука в Черногории

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими россиянами, подтвердил проект в своем Telegram-канале.

Сообщается, что все задержанные находились на территории Черногории на законных основаниях. В частности, они планировали провести съемку Цетинского монастыря, для чего ранее направили официальный запрос.

«Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных», – говорится в сообщении.

Команда «Рыбаря» находится на связи с МИД России, который занимается урегулированием ситуации. При этом публикация материалов в основном Telegram-канале проекта и его региональных ресурсах продолжится в прежнем режиме.

9 октября черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщило о задержании Звинчука, его супруги Валерии и еще трех человек в городе Рисан. По данным издания, операцию проводят полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Она направлена на пресечение предполагаемой деятельности сети «Рыбарь», которую власти Великобритании и США связывают с операциями иностранного информационного влияния.

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