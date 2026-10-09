Медведев намекнул на пополнение «обменного фонда» после задержания «Рыбаря»

Зампред Совбеза также предостерег россиян от поездок в европейские страны, сообщив, что там на них объявлена охота. По его словам, арестовать могут каждого гражданина РФ, подчеркнув, что не спасут «ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии». Медведев заявил, что лояльно в Европе относятся только к релокантам, но назвал это временным.