Медведев намекнул на пополнение «обменного фонда» после задержания «Рыбаря»
России, возможно, придется пополнить обменный фонд американцами и европейцами, чтобы вытащить задержанных в Европе граждан страны, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», – написал он.
Зампред Совбеза также предостерег россиян от поездок в европейские страны, сообщив, что там на них объявлена охота. По его словам, арестовать могут каждого гражданина РФ, подчеркнув, что не спасут «ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии». Медведев заявил, что лояльно в Европе относятся только к релокантам, но назвал это временным.
9 октября руководителя российского Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti пишет, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан.
Премьер-министр страны Милойко Спаич объяснил задержание «защитой интересов». По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. В Telegram-канале «Рыбарь» сообщили, что все задержанные находились на территории Черногории на законных основаниях. В частности, они планировали провести съемку Цетинского монастыря, для чего ранее направили официальный запрос.