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Выдворенный из Черногории основатель «Рыбаря» Звинчук прибыл в Сербию

Анна Суслова

В ночь на 10 октября руководитель Telegram-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его соратники прибыли в Сербию, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, около 22:55 по местному времени (23:55 мск) самолет авиакомпании Air Serbia, который доставил Звинчука, его супругу Валерию и еще трех их коллег, приземлился в Белграде. Он следовал из Подгорицы. В посольстве РФ в Черногории подтвердили, что авторы Telegram-проекта вылетели именно на этом воздушном судне.

При этом дипведомство отметило, что потребовало у черногорских властей разъяснения причин задержания граждан России.

Звинчук и его соратники были задержаны 9 октября в Черногории. Как писало издание Vijesti, действия правоохранительных органов были направлены на пресечение предполагаемой «гибридной деятельности сети «Рыбарь»». Источники СМИ сообщали, что власти Великобритании и США связывают проект с «распространением российской пропаганды и проведением операций иностранного информационного влияния».

Позже управление полиции Черногории сообщило, что россиян выдворят из страны. Полиция объяснила задержание и выдворение «соображениями национальной и внутренней безопасности». Звинчуку, его жене и их соратникам также аннулировали вид на жительство в стране. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назвал данные решения «защитой интересов». Он отметил, что никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что команду «Рыбаря» отпустили, она находится в аэропорту и ожидает вылета.

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