Выдворенный из Черногории основатель «Рыбаря» Звинчук прибыл в Сербию

По данным агентства, около 22:55 по местному времени (23:55 мск) самолет авиакомпании Air Serbia, который доставил Звинчука, его супругу Валерию и еще трех их коллег, приземлился в Белграде. Он следовал из Подгорицы. В посольстве РФ в Черногории подтвердили, что авторы Telegram-проекта вылетели именно на этом воздушном судне.