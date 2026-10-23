В Белоруссии проверят клип Крида на признаки реабилитации нацизма
Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету исследовать клип певца Егора Крида на песню «Милый ублюдок» на наличие признаков разжигания вражды, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа и других преступлений. Об этом сообщает ведомство республики.
В ходе мониторинга интернета белорусская генпрокуратура нашла клип Крида, в котором он появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри» о преступлениях немецких фашистов в годы Второй мировой войны. Дизайнеры использовали афишу фильма, дорисовав портрету татуировку, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».
Отмечается, что демонстрация клипа вызвала широкий общественный резонанс и негативную оценку в соцсетях и мессенджерах.
22 октября Егор Крид извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в лонгсливе с изображением постера фильма «Иди и смотри». По словам артиста, он не смотрел фильм, поэтому «никак не мог знать», что изображение отсылает к его постеру. Крид сказал, что лонгслив стал для него простой купленной дизайнерской вещью в магазине и никакого политического или исторического посыла в этот образ он не вкладывал.
На клип Крида обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что это «перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной войны» и всем, кто смотрел фильм, «это очевидно». По ее словам, «статью за реабилитацию нацизма никто не отменял».