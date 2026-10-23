В Белоруссии проверят клип Крида на признаки реабилитации нацизма

22 октября Егор Крид извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в лонгсливе с изображением постера фильма «Иди и смотри». По словам артиста, он не смотрел фильм, поэтому «никак не мог знать», что изображение отсылает к его постеру. Крид сказал, что лонгслив стал для него простой купленной дизайнерской вещью в магазине и никакого политического или исторического посыла в этот образ он не вкладывал.