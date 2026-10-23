Чебесков: легализация онлайн-казино может дать бюджету 100 млрд рублей в год

По словам Чебескова, легальные букмекеры обеспечивают бюджету и спорту около 100 млрд руб. в год с учетом налогов и целевых отчислений. При этом нелегальный рынок онлайн-казино по своим масштабам сопоставим с легальным сектором. Замминистра отметил, что государство недополучает значительные средства, часть которых направляется на криминальные цели.