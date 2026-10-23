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Главная / Экономика /

Чебесков: легализация онлайн-казино может дать бюджету 100 млрд рублей в год

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Потенциальные поступления в российский бюджет от нелегального рынка онлайн-казино могут составить около 100 млрд руб. ежегодно. Такая сумма сопоставима с доходами государства от легальной букмекерской деятельности, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле, передает «РИА Новости».

По словам Чебескова, легальные букмекеры обеспечивают бюджету и спорту около 100 млрд руб. в год с учетом налогов и целевых отчислений. При этом нелегальный рынок онлайн-казино по своим масштабам сопоставим с легальным сектором. Замминистра отметил, что государство недополучает значительные средства, часть которых направляется на криминальные цели.

При этом Чебесков подчеркнул, что азартные игры имеют не только положительный экономический эффект, но и социальные риски. По его словам, необходимо учитывать проблему лудомании и предусматривать механизмы защиты граждан, в том числе возможность устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

29 сентября стало известно, что более 64 000 россиян установили самозапрет на азартные игры. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Александр Христофоров.

9 июня Госдума приняла закон об ускоренной блокировке сайтов с нелегальными азартными играми. Срок рассмотрения обращений о таких ресурсах сократили с пяти до двух рабочих дней.

28 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение Кремлем предложения Минфина о легализации онлайн-казино. Он уточнял, что инициатива требует дальнейшей проработки.

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