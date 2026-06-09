Госдума ускорила блокировку сайтов с нелегальными азартными играми
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ускоряет блокировку интернет-ресурсов с незаконными азартными играми. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Документ сокращает сроки рассмотрения Федеральной налоговой службой обращений «Единого регулятора азартных игр» о выявлении сайтов с признаками нарушения запрета на организацию и проведение азартных игр. Теперь на принятие решения будет отводиться не пять, а два рабочих дня.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что изменения направлены на ускорение блокировки противоправного контента. По его словам, мера должна повысить эффективность борьбы с теневым игорным бизнесом, укрепить доверие к легальным платформам и повысить уровень безопасности цифрового пространства.
В январе 2026 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. По данным издания, инициатива предусматривала создание механизма отчислений по аналогии с букмекерским рынком. Предполагалось, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок, а операторы онлайн-казино направят не менее 30% ежемесячной выручки единому оператору, который затем будет перечислять средства в бюджет.
Согласно опубликованному 4 марта опросу ВЦИОМ, идею легализации онлайн-казино не поддерживают 55% россиян. Идею одобрили лишь 30% участников исследования, еще 15% затруднились с ответом.