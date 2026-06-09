Госдума ускорила блокировку сайтов с нелегальными азартными играми

В январе 2026 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. По данным издания, инициатива предусматривала создание механизма отчислений по аналогии с букмекерским рынком. Предполагалось, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок, а операторы онлайн-казино направят не менее 30% ежемесячной выручки единому оператору, который затем будет перечислять средства в бюджет.