Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,605-0,94%CHKZ16 3000%MGTS1 230-2,54%IMOEX2 524,27+0,26%RTSI1 085,4+0,27%RGBI118,38-0,22%RGBITR781,76-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума ускорила блокировку сайтов с нелегальными азартными играми

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ускоряет блокировку интернет-ресурсов с незаконными азартными играми. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Документ сокращает сроки рассмотрения Федеральной налоговой службой обращений «Единого регулятора азартных игр» о выявлении сайтов с признаками нарушения запрета на организацию и проведение азартных игр. Теперь на принятие решения будет отводиться не пять, а два рабочих дня.

Легализацию онлайн-казино не поддерживают более половины россиян

Общество

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что изменения направлены на ускорение блокировки противоправного контента. По его словам, мера должна повысить эффективность борьбы с теневым игорным бизнесом, укрепить доверие к легальным платформам и повысить уровень безопасности цифрового пространства.

В январе 2026 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. По данным издания, инициатива предусматривала создание механизма отчислений по аналогии с букмекерским рынком. Предполагалось, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок, а операторы онлайн-казино направят не менее 30% ежемесячной выручки единому оператору, который затем будет перечислять средства в бюджет.

Согласно опубликованному 4 марта опросу ВЦИОМ, идею легализации онлайн-казино не поддерживают 55% россиян. Идею одобрили лишь 30% участников исследования, еще 15% затруднились с ответом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её