Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино
Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два осведомленных источника. По их данным, министр финансов Антон Силуанов уже направил соответствующую инициативу президенту РФ Владимиру Путину.
Предлагается создать специального оператора, который будет перечислять государству не менее 30% выручки от деятельности онлайн-казино. В Минфине оценивают объем нелегального рынка азартных интернет-игр более чем в 3 трлн руб. в год. По расчетам ведомства, легализация может приносить бюджету до 100 млрд руб. ежегодно.
Сейчас казино в России работают легально только в игорных зонах: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» в Приморском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Золотой берег» в Крыму.
Снятие запрета на онлайн-казино, как отмечается, возможно лишь при выполнении ряда условий. В частности, должен быть определен оператор, а прием ставок планируется организовать по аналогии с букмекерами через Единый центр учета переводов ставок. Минфин также настаивает на возрастном ограничении для пользователей – не моложе 21 года.
Кроме того, оператора онлайн-казино и единого регулятора азартных игр предполагается наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости. Одновременно Минфин совместно с другими федеральными ведомствами, Банком России и регулятором планирует усилить меры по блокировке нелегальных сайтов казино и запрету переводов в их пользу.
18 декабря Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх. Граждане смогут подать заявление в единый регулятор, чтобы включить себя в перечень лиц, отказавшихся от участия в ставках. Отозвать заявление будет нельзя, а подать новое об исключении из списка можно будет только через год.