Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино

18 декабря Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх. Граждане смогут подать заявление в единый регулятор, чтобы включить себя в перечень лиц, отказавшихся от участия в ставках. Отозвать заявление будет нельзя, а подать новое об исключении из списка можно будет только через год.