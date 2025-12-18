Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 г. установить самозапрет на участие в азартных играх. Об этом говорится в соответствующем документе.
Граждане смогут подать заявление в единый регулятор азартных игр, чтобы включить себя в перечень лиц, отказавшихся от участия в них. В заявлении необходимо будет указать реквизиты банковского счета для возврата денег, поставленных на события, которые еще не наступили, или выигранных, но не полученных до введения самозапрета.
Заявление нельзя будет отозвать. Гражданин может быть исключен из перечня по истечении указанного срока или на основании нового заявления об исключении, но подать его можно только через год после включения.
Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от лиц, включенных в перечень. Казино и залы игровых автоматов не могут выдавать таким людям обменные знаки в обмен на деньги или принимать деньги в обмен на эти знаки. Также запрещается допускать таких граждан в игорные заведения, заключать с ними пари и направлять им рекламу азартных игр.
Первоначальная версия законопроекта была принята депутатами в первом чтении в мае 2025 г. Она предполагает изменения в законы «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр». Авторы инициативы – члены думского комитета по физической культуре и спорту во главе с его первым зампредом Дмитрием Свищевым (ЛДПР).
29 мая в Госдуму внесли законопроект о штрафах при вовлечении в азартные игры людей, у которых установлен самозапрет на участие в них. Документ предлагает внести изменения в ст. 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Согласно нему, прием ставок от физического лица, у которого установлен самозапрет, влечет штраф для должностных лиц от 10 000 до 30 000 руб., на юридических – от 50 000 до 100 000 руб. За нарушение организатором игорного заведения порядка приема заявления о включении информации о физлице в перечень «отказников» для должностных и юридических лиц предусматриваются аналогичные штрафы.