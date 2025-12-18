Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

29 мая в Госдуму внесли законопроект о штрафах при вовлечении в азартные игры людей, у которых установлен самозапрет на участие в них. Документ предлагает внести изменения в ст. 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Согласно нему, прием ставок от физического лица, у которого установлен самозапрет, влечет штраф для должностных лиц от 10 000 до 30 000 руб., на юридических – от 50 000 до 100 000 руб. За нарушение организатором игорного заведения порядка приема заявления о включении информации о физлице в перечень «отказников» для должностных и юридических лиц предусматриваются аналогичные штрафы.