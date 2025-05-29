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В Госдуму внесен законопроект о штрафах при самозапрете на азартные игры

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В Госдуму внесен законопроект о штрафах при вовлечении в азартные игры людей, у которых установлен самозапрет на участие в них. Это следует из базы нижней палаты парламента.

Документ предлагает внести изменения в статьи 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Согласно нему, прием ставок от физического лица, у которого установлен самозапрет, влечет штраф для должностных лиц от 10 000 до 30 000 руб., на юридических – от 50 000 до 100 000 руб. За нарушение организатором игорного заведения порядка приема заявления о включении информации о физлице в перечень «отказников» для должностных и юридических лиц предусматриваются аналогичные штрафы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх. Документ вводит механизм отказа от участия в игорной деятельности, включая букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.

Для этого граждане должны подать заявление через единый портал государственных услуг с просьбой включения их в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Этот список будет вестись единым регулятором азартных игр. Минимальный срок действия самозапрета составит 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Информация о гражданине исключается из реестра только по его новому заявлению, поданному через «Госуслуги», но не ранее чем через год после включения в список.

Законопроект запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, которые находятся в перечне «отказников». Казино и залы игровых автоматов не смогут выдавать им фишки и жетоны и допускать их на свою территорию. Игорные заведения также обязуют прекратить заключение рискованных соглашений о выигрыше с такими гражданами и исключить их из рассылок рекламного характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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