В Госдуму внесен законопроект о штрафах при самозапрете на азартные игры
В Госдуму внесен законопроект о штрафах при вовлечении в азартные игры людей, у которых установлен самозапрет на участие в них. Это следует из базы нижней палаты парламента.
Документ предлагает внести изменения в статьи 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Согласно нему, прием ставок от физического лица, у которого установлен самозапрет, влечет штраф для должностных лиц от 10 000 до 30 000 руб., на юридических – от 50 000 до 100 000 руб. За нарушение организатором игорного заведения порядка приема заявления о включении информации о физлице в перечень «отказников» для должностных и юридических лиц предусматриваются аналогичные штрафы.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх. Документ вводит механизм отказа от участия в игорной деятельности, включая букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.
Для этого граждане должны подать заявление через единый портал государственных услуг с просьбой включения их в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Этот список будет вестись единым регулятором азартных игр. Минимальный срок действия самозапрета составит 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Информация о гражданине исключается из реестра только по его новому заявлению, поданному через «Госуслуги», но не ранее чем через год после включения в список.
Законопроект запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, которые находятся в перечне «отказников». Казино и залы игровых автоматов не смогут выдавать им фишки и жетоны и допускать их на свою территорию. Игорные заведения также обязуют прекратить заключение рискованных соглашений о выигрыше с такими гражданами и исключить их из рассылок рекламного характера.