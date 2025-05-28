Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

Для этого граждане должны будут подать заявление через единый портал государственных услуг с просьбой включения их в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Этот список будет вестись единым регулятором азартных игр. Минимальный срок действия самозапрета составит 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Информация о гражданине исключается из реестра только по его новому заявлению, поданному через портал госуслуг, но не ранее чем через год после включения в список.