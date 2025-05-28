Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который дает гражданам возможность установить самозапрет на участие в азартных играх.
Документ, внесенный группой депутатов из разных фракций, вводит механизм отказа от участия в игорной деятельности, включая букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.
Для этого граждане должны будут подать заявление через единый портал государственных услуг с просьбой включения их в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Этот список будет вестись единым регулятором азартных игр. Минимальный срок действия самозапрета составит 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Информация о гражданине исключается из реестра только по его новому заявлению, поданному через портал госуслуг, но не ранее чем через год после включения в список.
Законопроект запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, находящихся в перечне «отказников». Казино и залы игровых автоматов также не смогут выдавать таким лицам фишки и жетоны и вообще допускать их на свою территорию. Кроме того, игорные заведения будут обязаны прекратить заключение рискованных соглашений о выигрыше с такими гражданами и исключить их из рассылок рекламного характера.
2 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о введении похожего механизма самозапрета на оформление SIM-карт, который начнет действовать с 1 сентября. Он напомнил, что с 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая число абонентских номеров на одного человека. По данным на начало 2025 г., около 25 000 человек владели более чем 20 SIM-картами, что превышает установленный лимит. Теперь на портале «Госуслуги» в разделе «Сим-карты» можно проверить количество оформленных номеров без обращения к оператору связи. Также доступна возможность заблокировать лишние или подозрительные SIM-карты и приостановить их обслуживание.