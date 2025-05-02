Володин: установить самозапрет на оформление SIM-карт можно будет с 1 сентября
Возможность установления самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через портал «Госуслуги» или МФЦ появится с 1 сентября 2025 г. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Он напомнил, что с 1 апреля вступила в силу норма, которая ограничивает число абонентских номеров на одного человека. Согласно анализу на начало 2025 г., почти 25 000 человек имели абонентские номера сверх лимита в 20 SIM-карт. В общей сложности они владели 6 млн мобильных номеров.
«Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом», – подчеркнул Володин.
Теперь на портале «Госуслуги» в разделе «Сим-карты» можно проверить число оформленных абонентских номеров без обращения к сотовому оператору. Кроме того, там же есть возможность заблокировать лишние или подозрительные сим-карты, а также приостановить обслуживание по ним.
14 апреля Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт. Проект постановления ведомства утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS, по электронной почте. Власти также могут утвердить порядок отказа от рекламных SMS-рассылок и обзвонов. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов станет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключением будут звонки от государственных органов и организаций, перечень которых установит правительство.