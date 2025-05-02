Володин: установить самозапрет на оформление SIM-карт можно будет с 1 сентября

14 апреля Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт. Проект постановления ведомства утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS, по электронной почте. Власти также могут утвердить порядок отказа от рекламных SMS-рассылок и обзвонов. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов станет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключением будут звонки от государственных органов и организаций, перечень которых установит правительство.