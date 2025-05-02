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Володин: установить самозапрет на оформление SIM-карт можно будет с 1 сентября

Ведомости

Возможность установления самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через портал «Госуслуги» или МФЦ появится с 1 сентября 2025 г. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что с 1 апреля вступила в силу норма, которая ограничивает число абонентских номеров на одного человека. Согласно анализу на начало 2025 г., почти 25 000 человек имели абонентские номера сверх лимита в 20 SIM-карт. В общей сложности они владели 6 млн мобильных номеров.

«Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом», – подчеркнул Володин.

Теперь на портале «Госуслуги» в разделе «Сим-карты» можно проверить число оформленных абонентских номеров без обращения к сотовому оператору. Кроме того, там же есть возможность заблокировать лишние или подозрительные сим-карты, а также приостановить обслуживание по ним.

14 апреля Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт. Проект постановления ведомства утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS, по электронной почте. Власти также могут утвердить порядок отказа от рекламных SMS-рассылок и обзвонов. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов станет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключением будут звонки от государственных органов и организаций, перечень которых установит правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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