СМИ: на украинских сайтах продают сим-карты российских операторов
На украинских сайтах объявлений опубликованы сообщения об оптовой продаже зарегистрированных сим-карт крупнейших российских операторов. На это обратило внимание «РИА Новости».
Одна сим-карта при покупке оптом стоит от 150 гривен (300 руб.). Источник агентства в силовых структурах предположил, что такие «симки» могут применяться для телефонного мошенничества на территории России.
Как заявляют в объявлениях продавцы сим-карт, они подходят для регистрации QIWI-кошелька (аферисты могут выводить с его помощью украденные средства) и позволяют зарегистрироваться на «Авито» или в WhatsApp.
8 февраля президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов с территорий Украины и других недружественных иностранных государств, осуществляемых в преступных целях. Исполнить поручение должны правительство совместно с ФСБ и МВД России. Глава государства также поручил разработать «иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан» РФ от преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.