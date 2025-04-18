СМИ: на украинских сайтах продают сим-карты российских операторов

8 февраля президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов с территорий Украины и других недружественных иностранных государств, осуществляемых в преступных целях. Исполнить поручение должны правительство совместно с ФСБ и МВД России. Глава государства также поручил разработать «иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан» РФ от преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.