Путин поручил разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины

Член СПЧ Игорь Ашманов в ходе заседания 10 декабря прошлого года сообщил о проблеме организованной на Украине «государственной преступности». По его словам, контакт-центры, откуда россиянам поступают звонки, находятся в Запорожье и в Харьковской области, работают при поддержке государства и СБУ. Он привел оценки МВД и Сбербанка, согласно которым в РФ совершается от 10 до 20 млн таких звонков в день – «вербовочных, мошеннических и так далее», и большинство из них поступает с территории Украины.