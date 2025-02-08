Путин поручил разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает сайт Кремля.
Путин дал такое поручение правительству совместно с ФСБ и МВД России, исполнить его необходимо до 1 июля 2025 г. Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.
Президент также поручил разработать «иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан» РФ от преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Член СПЧ Игорь Ашманов в ходе заседания 10 декабря прошлого года сообщил о проблеме организованной на Украине «государственной преступности». По его словам, контакт-центры, откуда россиянам поступают звонки, находятся в Запорожье и в Харьковской области, работают при поддержке государства и СБУ. Он привел оценки МВД и Сбербанка, согласно которым в РФ совершается от 10 до 20 млн таких звонков в день – «вербовочных, мошеннических и так далее», и большинство из них поступает с территории Украины.
Ашманов призвал предписать официальным органам звонить гражданам «только с фиксированного набора номеров или вообще с фиксированной телефонной связи» и запретить менеджерам банков или государственным чиновникам «звонить так, как им удобно» – со своего мобильного телефона или через WhatsApp и Telegram.
«Совет просит дать поручение Минцифры, правительству, Роскомнадзору проработать вопрос этих трех вещей: блокировка или замедление вала звонков с Украины, запрет подмены номеров и создание пула официальных номеров для официальных лиц», – сказал член СПЧ.
Путин 19 декабря заявил, что только из-за мошеннических звонков с территории Украины граждане России потеряли более 250 млрд руб. (период, за который преступники выманили эту сумму, он не уточнил). По его словам, украинские власти используют политику телефонного мошенничества на уровне государственных практик с целью дестабилизации России в период проведения спецоперации.