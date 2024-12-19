Президент признал проблемой масштаб телефонного мошенничества

Действия злоумышленников основаны на создании чувства срочности и страха, а в состоянии стресса люди действуют импульсивно. В случае введения периода охлаждения удастся дать пользователям время для взвешенного решения, а банк получит дополнительную информацию, прежде чем одобрять кредит, пояснил представитель ВТБ. По его словам, мера уже применялась в тестовом формате на суммы свыше 1 млн руб. и технически может быть реализована в короткие сроки.