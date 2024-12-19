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Президент признал проблемой масштаб телефонного мошенничества

Путин предложил увеличить сроки выдачи крупных кредитов для проверки платежеспособности заемщиков
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Все, что происходит сейчас, вызывает тревогу, объемы жульничества зашкаливают», – так прокомментировал рост телефонного мошенничества 19 декабря президент России Владимир Путин на «Итогах года с Владимиром Путиным».

Вопрос президенту про телефонных мошенников задала обманутая жуликами пенсионерка. Путин в ответ рассказал, что знает о том, что способы борьбы с мошенниками обсуждаются в Госдуме. Он подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность тех, кто подает заявку на кредит.

Президент уточнил, что только из-за мошеннических звонков с территории Украины граждане России потеряли более 250 млрд руб. (период, за который преступники выманили эту сумму, он не уточнил). По его словам, украинские власти используют политику телефонного мошенничества на уровне государственных практик с целью дестабилизации России в период проведения СВО. Президент сравнил подобную политику с тем, что делала фашистская Германия в 1940-х гг., печатая фальшивые деньги, «чтобы подорвать экономику Великобритании».

Но по колл-центрам злоумышленников на Украине удары наноситься не будут, уточнил президент. Вопросы противодействия мошенникам с Украины будут решаться федеральными ведомствами и центральными органами власти, заявил он.

Знакомым президента также поступают звонки мошенников, но, не узнав голоса и имени человека, они кладут трубку, рассказал Путин. Президент рекомендовал гражданам поступать так же.

Отдельной проблемой президент счел мошенничество, связанное с переводом денег через третьих лиц. Тех, кто содействует переводу денег мошенникам посредством оформления на себя банковских карт, Владимир Путин предложил привлекать к уголовной ответственности.

Сейчас банки быстро выдают кредиты, не проверяя платежеспособность, обеспокоен президент. По его словам, кредиты до 50 000 руб. могут выдаваться в режиме онлайн, кредиты от 50 000 до 200 000 руб. должны требовать несколько часов на одобрение для внутренних проверок, кредиты на сумму более 200 000 руб. должны обрабатываться несколько дней.

По словам президента, сейчас эти предложения обсуждаются в Госдуме и Центральном банке.

Представитель Банка России уточнил «Ведомостям», что упомянутые на прямой линии меры по регулировке банковских систем ЦБ уже направлял Минфину для разработки законопроекта. Противодействие кредитному мошенничеству в фокусе внимания, а ЦБ продолжит совершенствовать правила для финансовых организаций, направленные на решение данной проблемы, заявил представитель регулятора.

Среди других инициатив регулятора, предложенных для законопроекта Минфина, – ускорение обмена информацией между кредиторами и бюро кредитных историй практически до онлайн-режима и изменение порядка зачисления заемных средств на счет для микрофинансовых организаций (МФО), следует из заявления ЦБ.

Представитель ВТБ сообщил «Ведомостям», что банк поддерживает инициативу президента по введению «периода охлаждения» для потребительских кредитов свыше 200 000 руб. По словам собеседника, такие меры позволят обезопасить заемщиков, которые пытаются получить кредит под воздействием мошенников.

Действия злоумышленников основаны на создании чувства срочности и страха, а в состоянии стресса люди действуют импульсивно. В случае введения периода охлаждения удастся дать пользователям время для взвешенного решения, а банк получит дополнительную информацию, прежде чем одобрять кредит, пояснил представитель ВТБ. По его словам, мера уже применялась в тестовом формате на суммы свыше 1 млн руб. и технически может быть реализована в короткие сроки.

«Ведомости» направили запрос в Минфин, Минцифры, Сбербанк и Альфа-банк.

«Проблема не нова, все ее знают, государство с ней активно борется», – прокомментировал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он уточнил, что Минцифры уже разрабатывает часть мер по противодействию мошенничеству, а корректировки, которые могут быть со стороны Центрального банка, дополнительно помогут решить проблему мошенничества.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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