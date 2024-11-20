Минцифры намерено запретить отправлять sms во время голосового звонка

Минцифры намерено запретить отправлять sms во время голосового звонкаЭта норма должна войти в обсуждаемый пакет из 30 мер по противодействию кибермошенничеству
Минцифры обсуждает с операторами связи запрет на отправку sms во время звонка. Это должно предотвратить возможное мошенническое воздействие на клиентов и передачу конфиденциальной информации, например раскрытие полученных на телефон кодов. Об этом заявил министр Максут Шадаев 19 ноября на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном». «Можно настроить правила на сетях операторов, чтобы эти sms приходили после звонка», – пояснил министр.
По словам Шадаева, сейчас обсуждается пакет из 30 мер по противодействию кибермошенничеству. Запрет на отправку sms в момент звонка может стать одной из норм, которые будут оформлены в законопроект.
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