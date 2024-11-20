Минцифры намерено запретить отправлять sms во время голосового звонка

Минцифры обсуждает с операторами связи запрет на отправку sms во время звонка. Это должно предотвратить возможное мошенническое воздействие на клиентов и передачу конфиденциальной информации, например раскрытие полученных на телефон кодов. Об этом заявил министр Максут Шадаев 19 ноября на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном». «Можно настроить правила на сетях операторов, чтобы эти sms приходили после звонка», – пояснил министр.