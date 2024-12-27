Схемы обмана россиян стали более изощренными

Схемы обмана россиян стали более изощреннымиПомимо звонков злоумышленники активно используют мессенджеры, поддельные сайты и вредоносное ПО
Мошенники усовершенствовали свои схемы и начали использовать новые технологии и схемы для обмана россиян, помимо звонков. Среди самых популярных методов обманов – взлом мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также попытки использовать «Госуслуги» для кражи личных данных. О такой тенденции «Ведомостям» рассказал представитель «Билайна».
Жертвами разнообразных мошеннических схем стали 54 708 абонентов оператора, подсчитала группа быстрого реагирования оператора. Служба поддержки помогла решить 39 278 случаев, а еще 15 430 клиентов были перенаправлены в поддержку сервисов, в которых были взломаны аккаунты. Конкретных показателей по каждой из схем представитель оператора не привел.
Схема действий злоумышленников всегда одинакова: обманным путем они вынуждают человека самостоятельно сообщить данные для входа в личный кабинет банковского приложения, мобильного оператора, «Госуслуг» и других полезных ресурсов, сообщил представитель Минцифры. Мошенники используют методы социальной инженерии, фишинг, вредоносные приложения, чтобы получить доступ к учетным записям и банковским приложениям, добавил он.
Представитель ведомства уточнил, что со стороны государства «Госуслуги» защищены, а получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.
По статистике ГБР «Билайна», самой популярной схемой стал «взлом» мессенджера WhatsApp. В этой схеме мошенники представлялись сотрудниками оператора, звонили жертвам через мессенджеры, через демонстрацию экрана показывали якобы взломанный аккаунт и предлагали помощь. В процессе общения мошенники убеждали жертву показать им банковские приложения через демонстрацию экрана, что позволяло скомпрометировать персональные данные и затем украсть средства с банковского счета.
Также мошенники стали активно пользоваться Telegram, отметил представитель «Билайна» и подтвердил представитель Т-банка.
Чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах», уточнил представитель «Билайна», мошенники могут перезвонить после вызова врача на дом, представившись сотрудниками поликлиники. Для подтверждения «записи» они требуют проверочный код из смс, который позволяет им получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Еще одним способом выманивания денег у жертвы стало использование мошенниками открытых баз данных для поиска информации о необходимости замены счетчиков. Мошенники связываются с потенциальными жертвами, назначают визит и точно так же пытаются узнать СМС-код для входа на портал «Госуслуги».
Представитель ВТБ подтвердил, что мошенники часто используют гибридный формат атак: совмещают звонки с методами социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей.
Мошеннические звонки все еще остаются основной «точкой входа» для мошенников. МТС заблокировал 2,6 млрд нежелательных звонков, сообщил представитель оператора. Антифрод-платформа «МегаФона» заблокировала более 1,2 млрд мошеннических звонков, уточнил представитель компании.
Самыми популярными схемами мошенников являются звонки под видом сотрудников сотовых операторов, пенсионных фондов, налоговой и МФЦ, отмечает директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. Он отметил, что наиболее уязвимой частью населения являются пенсионеры – именно они чаще всего подвержены атакам со стороны мошенников. Им предлагают пересчитать трудовой стаж для изменения пенсионного коэффициента или для получения социальных льгот и скидок.
Представитель Т2 уточнил, что в схемы с продлением договора с оператором связи и звонками из «служб безопасности банка» стали менее популярны, в то время как вопросы замены счетчиков, медицинского обслуживания и другие социальные вопросы набрали особую популярность среди мошенников. Мошенники охватывают все возрастные группы, но наиболее часто – в возрасте 60 лет и старше.
Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что рост телефонного мошенничества вызывает тревогу, а объемы жульничества достигают огромных масштабов. Он рассказал, что из-за мошеннических звонков с Украины россияне потеряли более 250 млрд руб. Сбербанк оценивает потери из-за мошенничества убытками вплоть до 300 млрд руб. по итогам 2024 г.
По данным ВТБ, около 85% пострадавших сами переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их незнакомцам и делились личной информацией. По данным Т-банка, портрет жертвы различается в зависимости от схемы. Например, в финансовые пирамиды и мошеннические проекты чаще вкладываются женатые мужчины с высшим образованием, средний возраст которых 35 лет. А от схем, когда мошенники предлагают выгодную работу, чаще деньги теряют женщины в декрете. При этом 44% всех пострадавших имеют высшее образование.
Мошенники используют все что могут, сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Раньше, по его словам, была проблема «серых» сим-карт, их число доходило до 10 млн. Сейчас, как уточняет эксперт, принимаются меры, которые должны улучшить ситуацию с мошенниками.
В настоящее время Минцифры совместно с Банком России и правоохранительными органами прорабатывают комплекс из 30 мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества.