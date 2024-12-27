Схемы обмана россиян стали более изощренными

По данным ВТБ, около 85% пострадавших сами переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их незнакомцам и делились личной информацией. По данным Т-банка, портрет жертвы различается в зависимости от схемы. Например, в финансовые пирамиды и мошеннические проекты чаще вкладываются женатые мужчины с высшим образованием, средний возраст которых 35 лет. А от схем, когда мошенники предлагают выгодную работу, чаще деньги теряют женщины в декрете. При этом 44% всех пострадавших имеют высшее образование.