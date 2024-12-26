Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению судаТакой законопроект внесен в Госдуму
Операторы связи будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура. Сейчас абоненты могут выводить средства со счета мобильных номеров или оплачивать ими какие-либо онлайн-покупки даже в том случае, если на банковские счета пользователя наложен арест. Также схемой по выводу средств с таких счетов пользуются мошенники, получившие доступ к личному кабинету абонента. Новелла, предложенная правительством, направлена на то, чтобы устранить эти лазейки.
Соответствующие изменения в закон «О связи» правительство внесло в Государственную думу 19 декабря.
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