Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

Операторы связи будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура. Сейчас абоненты могут выводить средства со счета мобильных номеров или оплачивать ими какие-либо онлайн-покупки даже в том случае, если на банковские счета пользователя наложен арест. Также схемой по выводу средств с таких счетов пользуются мошенники, получившие доступ к личному кабинету абонента. Новелла, предложенная правительством, направлена на то, чтобы устранить эти лазейки.