Минцифры предложило ввести право самозапрета на оформление сим-карт
В России могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт. Это следует из проекта постановления, предложенного Минцифры.
«В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, что абонентом-физическим лицом установлен запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи», – говорится в документе.
Как пояснили в Минцифры, проект постановления утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS, по электронной почте. Кроме того, власти могут утвердить порядок отказа от рекламных SMS-рассылок и обзвонов. Абонент сможет направить оператору заявление лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты.
Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Уточняется, что исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит кабмин.
1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий. В ближайшее время будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Закон, в частности, позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт через «Госуслуги». Теперь это возможно только при личном присутствии. Нельзя будет передавать SIM-карту третьим лицам, только близким родственникам.