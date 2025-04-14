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Минцифры предложило ввести право самозапрета на оформление сим-карт

Ведомости

В России могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт. Это следует из проекта постановления, предложенного Минцифры.

«В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, что абонентом-физическим лицом установлен запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи», – говорится в документе.

Как пояснили в Минцифры, проект постановления утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS, по электронной почте. Кроме того, власти могут утвердить порядок отказа от рекламных SMS-рассылок и обзвонов. Абонент сможет направить оператору заявление лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты.

Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Уточняется, что исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит кабмин.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий. В ближайшее время будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Закон, в частности, позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт через «Госуслуги». Теперь это возможно только при личном присутствии. Нельзя будет передавать SIM-карту третьим лицам, только близким родственникам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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