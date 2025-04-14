Минцифры предложило ввести право самозапрета на оформление сим-карт

Как пояснили в Минцифры, проект постановления утверждает порядок информирования абонента о наличии запрета одним из способов: в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по SMS, по электронной почте. Кроме того, власти могут утвердить порядок отказа от рекламных SMS-рассылок и обзвонов. Абонент сможет направить оператору заявление лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты.