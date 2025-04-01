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Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

В нем предусмотрены меры по сохранности денежных средств россиян
Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В ближайшее время будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Оператором системы станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия, говорится в документе.

Закон позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт через «Госуслуги». Теперь это возможно только при личном присутствии. Нельзя будет передавать SIM-карту третьим лицам, только близким родственникам. Появилась функция ввести самозапрет и на массовые обзвоны через операторов связи.

Сообщения от «Госуслуг», согласно новому закону, не должны теперь приходить во время телефонного разговора. Это касается и кодов подтверждения. При смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит сообщение о предупреждении и затем код подтверждения.

Для госорганов, банков, операторов связи вводится запрет на использование зарубежных мессенджеров для общения с клиентами. Также при приеме звонков будет введена обязательная маркировка, отображающая наименование организации.

При получении микрозаймов будет предоставлена возможность использовать биометрию. Для банков появилась обязанность распространить антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы.

10 февраля кабмин подготовил комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян.

За девять месяцев прошлого года зафиксировано 564 000 актов кибермошенничества (рост 16%), сообщает МВД России. Среди характерных способов обмана населения – звонок якобы от сотрудника банка или правоохранительных органов, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты. Кроме того, мошенники используют неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». В прошлом году с этим было связано более 50 000 преступлений. По словам генпрокурора Игоря Краснова, утечка данных – главная причина таких преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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