Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

Путин подписал закон о противодействии кибермошенничествуВ нем предусмотрены меры по сохранности денежных средств россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
В ближайшее время будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Оператором системы станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия, говорится в документе.
Закон позволяет установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт через «Госуслуги». Теперь это возможно только при личном присутствии. Нельзя будет передавать SIM-карту третьим лицам, только близким родственникам. Появилась функция ввести самозапрет и на массовые обзвоны через операторов связи.
Сообщения от «Госуслуг», согласно новому закону, не должны теперь приходить во время телефонного разговора. Это касается и кодов подтверждения. При смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит сообщение о предупреждении и затем код подтверждения.
Для госорганов, банков, операторов связи вводится запрет на использование зарубежных мессенджеров для общения с клиентами. Также при приеме звонков будет введена обязательная маркировка, отображающая наименование организации.
При получении микрозаймов будет предоставлена возможность использовать биометрию. Для банков появилась обязанность распространить антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы.
10 февраля кабмин подготовил комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян.
За девять месяцев прошлого года зафиксировано 564 000 актов кибермошенничества (рост 16%), сообщает МВД России. Среди характерных способов обмана населения – звонок якобы от сотрудника банка или правоохранительных органов, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты. Кроме того, мошенники используют неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». В прошлом году с этим было связано более 50 000 преступлений. По словам генпрокурора Игоря Краснова, утечка данных – главная причина таких преступлений.