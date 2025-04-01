Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

За девять месяцев прошлого года зафиксировано 564 000 актов кибермошенничества (рост 16%), сообщает МВД России. Среди характерных способов обмана населения – звонок якобы от сотрудника банка или правоохранительных органов, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты. Кроме того, мошенники используют неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». В прошлом году с этим было связано более 50 000 преступлений. По словам генпрокурора Игоря Краснова, утечка данных – главная причина таких преступлений.