Главной темой совещания Путина с кабмином стала борьба с мошенничеством

Главной темой совещания Путина с кабмином стала борьба с мошенничествомДополнительные меры защиты граждан разрабатываются на нескольких уровнях
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства, основная тема обсуждения – комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
С докладами выступили зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и др.
«Сейчас на коллегии МВД говорили по целому ряду направлений, в том числе и по борьбе с интернет-мошенничеством. Сегодня пообсуждаем эту тему на таком уровне и в таком составе», – сказал Путин.
Набиуллина в начале своего доклада подчеркнула, что проблему кибермошенничества можно решить только совместными усилиями на общегосударственном уровне. По ее словам, уже сейчас крупные банки отбивают свыше 99% атак на граждан, а задача ЦБ – помогать тем организациям, которые пока эту планку взять не могут.
Отдельно Набиуллина рассказала о предлагаемых мерах по борьбе с дропперами – это люди, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях. В частности, регулятор рассматривает введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эта мера не затронет обычных граждан, потому что им не требуется открывать по сотне, а то и по тысяче карт. Такой опыт, например, есть в Казахстане.
Кроме того, ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. При этом, отметила Набиуллина, на первый раз можно обойтись предупреждением, поскольку мошенники в качестве дропперов зачастую привлекают подростков, которые даже не осознают грозящую им ответственность.
Сейчас счет и карту в банке можно открыть, начиная с 14 лет. Поэтому в ЦБ считают, что родители подростка в возрасте до 18 лет должны давать согласие на эти услуги и у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребенка, тогда они смогут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное.
Одна из задач на этот год – блокировать схемы, когда человек под влиянием мошенников сам оформляет кредит и передает им деньги. Для этого, в том числе, был принят закон о самозапрете на выдачу кредитов. Всего за четыре дня его действия такой возможностью уже воспользовались более 3 млн человек, рассказала глава ЦБ.
Тревожная тенденция сейчас – это распространение вирусов, с помощью которых мошенники скрытно получают контроль над мобильным приложением банка, сообщила Набиуллина. По оценкам регулятора, во второй половине прошлого года почти 50% хищений со счетов были совершены именно таким образом.
«И эти хищения приходятся на банки, которые спустя рукава подходят к безопасности своих приложений. И банки перекладывают ответственность за защиту от вируса на клиента», – сказала Набиуллина.
Если банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное, отметила она. Кроме того, нужна личная ответственность топ-менеджмента банка, в том числе за утечки данных клиентов.
«Профильный зампред банка должен своей карьерой отвечать за такие инциденты, и законопроект об этом сейчас рассматривается Государственной думой», – заявила Набиуллина.
Кроме того, нужно сотрудничать с операторами связи, которые могут и должны предупреждать банки, что конкретный человек сейчас подвергается атаке. Регулятор хотел бы, чтобы в обмене данными о мошенниках участвовали все банки и все операторы связи. Банк России готов выступить единым окном для такого обмена, отметила Набиуллина.
Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать их об уловках мошенников.
Среди этих мер – маркировка входящих вызовов, когда гражданин будет видеть название звонящей ему организации, возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт, получение международных звонков, телефонные спам-обзвоны и рассылки, запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг для коммуникации с пользователями.
Вице-премьер, как и председатель ЦБ, также отметил важность скоординированности действий банков, операторов связи, правоохранителей и госучреждений для борьбы с мошенниками.
«Наша задача создать единую платформу, которая объединит усилия всех участников. То есть это платформа, с помощью которой информация о попытке мошеннических действий будет тут же в режиме онлайн отображаться в информационной системе», – пояснил Григоренко.
Кроме того, на портале «Госуслуги» планируется создать отдельную кнопку «Борьба с мошенничеством», где можно будет использовать все связанные с этой темой сервисы (например, самозапрет на кредиты), а также получить обучающие и справочные материалы. Григоренко выразил надежду, что внесенный законопроект будет принят уже до конца весенней сессии.
Краснов сообщил, что количество IT-преступлений в 2024 г. выросло на 13%, а две трети из них составили хищения, совершаемые с применением социальной инженерии. В частности, мошенники стали шире использовать неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах», в прошлом году с этим было связано более 50 000 преступлений. Одной из причин такой динамики являются утечки персональных данных.
Среди предложений Генпрокуратуры для борьбы с мошенниками: увеличить срок давности по административным правонарушениям, дополнительно регламентировать продажи SIM-карт через маркетплейсы, повышать информированность россиян, начиная со школьной скамьи. Кроме того, ведомством прорабатывается возможность введения лимитов по выпуску банковских карт.
Внесенный правительством законопроект о борьбе с мошенничеством Генпрокуратура оценивает положительно и в целом поддерживает, отметил Краснов, отвечая на соответствующий вопрос Путина.
Глава исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе совещания также рассказал, что к ним в организацию поступила жалоба от многодетной россиянки, на которую мошенники оформили кредит, хотя у нее на этот момент уже была ипотека и три кредита. В связи с этим ОНФ предлагает обязать банки проводить внутренние разбирательства, чтобы избежать подобных ситуаций, в том числе для выявления недобросовестных сотрудников.
Кроме того, отметил Кузнецов, мошенники все чаще крадут аккаунты на «Госуслугах», оперативно меняя в них идентификаторы – телефон, электронную почту и пароль гражданина. Пока человек едет в МФЦ, чтобы заблокировать учетную запись, злоумышленники успевают оформить заявки на кредиты и займы. Для этого ОНФ предлагает установить возможность временной блокировки учетной записи и автоматическое уведомление «Госуслугами» банков, если одновременно изменены сразу два идентификатора.
Также ОНФ выступает за выдачу подросткам дебетовых карт с минимальным лимитом снятия наличности и оборотом по усмотрению родителей, чтобы уберечь их от мошенников. Предлагается обязать банки уведомлять родителей, если с картами их детей происходят аномальные операции, добавил Кузнецов.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин призвал также внести в ст. 63 УК РФ поправку, согласно которой использование информационных технологий и искусственного интеллекта будет являться отягчающим обстоятельством. Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о создании агентства по противодействию телефонному, интернет-мошенничеству и другим видам интернет-преступлений.
«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.
5 марта президент на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил, что число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, выросло в прошлом году. Ущерб от них превысил 200 млрд руб. Почти четверть пострадавших людей – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась до 23%.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные МВД писали, что в 2023 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты.