Главной темой совещания Путина с кабмином стала борьба с мошенничеством

Отдельно Набиуллина рассказала о предлагаемых мерах по борьбе с дропперами – это люди, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях. В частности, регулятор рассматривает введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эта мера не затронет обычных граждан, потому что им не требуется открывать по сотне, а то и по тысяче карт. Такой опыт, например, есть в Казахстане.