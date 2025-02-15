Правительство внесло в Госдуму законопроект по борьбе с кибермошенниками

В пояснительной записке говорится, что проблема защиты персональных данных представляется крайне актуальной и требует непрерывной выработки и совершенствования механизмов ее решения. По данным Роскомнадзора, в 2024 г. зафиксировано 135 случаев утечек баз данных. В интернет утекло свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть попало 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует рост числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев 2024 г. – 16% (более 564 000 преступлений).