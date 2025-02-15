Правительство внесло в Госдуму законопроект по борьбе с кибермошенниками

Правительство внесло в Госдуму законопроект по борьбе с кибермошенникамиВ России уже есть механизмы защиты личных данных, но проблема остается актуальной
Правительство России внесло в Госдуму законопроект по защите граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. «Ведомости» писали о деталях документа 10 февраля.
В пояснительной записке говорится, что проблема защиты персональных данных представляется крайне актуальной и требует непрерывной выработки и совершенствования механизмов ее решения. По данным Роскомнадзора, в 2024 г. зафиксировано 135 случаев утечек баз данных. В интернет утекло свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть попало 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует рост числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев 2024 г. – 16% (более 564 000 преступлений).
Согласно законопроекту, вводится обязательная маркировка звонков на экранах телефонов, которая позволит пользователю увидеть наименование организации и понять, звонит ему мошенник или легальная организация. Абоненты также смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека. Кроме того, будет введен запрет при общении государственных органов и банков с гражданами через иностранные мессенджеры.
Предлагаются также меры по защите от быстрой смены пароля от аккаунта на портале «Госуслуг». Теперь после запроса на изменение пароля пользователю придет предупреждение о возможном мошенничестве, а код подтверждения будет направлен только через 10-15 минут. Для решения проблемы с входом злоумышленников на «Госуслуги» по старому номеру телефона, который мобильный оператор перепродал новому владельцу, планируется удаление неактивных номеров в автоматическом режиме.
Появится база голосов мошенников, работающая на основе государственной информационной системы «Антифрод». Ее можно будет использовать для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки.
Документом вводится возможность для пользователей услугами связи в России устанавливать запрет на оформление sim-карт на свое имя без личного присутствия. Его можно будет установить в личном кабинете на «Госуслугах» или в МФЦ. Снять запрет получится только во время личного посещения МФЦ. Законопроект также запретит россиянам передавать оформленные на свое имя sim-карты третьим лицам.
13 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин подготовил пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. Их реализация рассчитана на ближайшее время.
Общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев прошлого года достиг 150 млрд руб., сообщал руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Иван Стрельцов в декабре 2024 г. Среди преступлений в сфере ИКТ ежегодно преобладает мошенничество: за указанный период ведомство зарегистрировало 353 000 таких случаев, что на 25,6% больше, чем за девять месяцев 2023 г. (281 000). Общее число преступлений в сфере ИКТ за три квартала прошлого года составило 564 000, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2023 г.