СК оценил ущерб от мошенников за девять месяцев 2024 года

СК оценил ущерб от мошенников за девять месяцев 2024 годаОн составил 150 млрд рублей, из которых 15 млрд пришлось на операции без согласия клиента
Общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев достиг 150 млрд руб., из которых 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента, рассказал руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета (СК) Иван Стрельцов на форуме «Антифрод».
Среди преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ежегодно преобладает мошенничество: за 9 месяцев текущего года СК зарегистрировал 353 000 таких случаев, что на 25,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года (281 000). Среди всех мошеннических действий в этом году 77 000 случаев пришлось на кражи с банковского счета – в прошлом году такого рода операций было в 1,5 раза больше, 119 000, указал Стрельцов.
Но общее количество преступлений в сфере ИКТ лишь растет «семимильными шагами»: за три квартала текущего года их число составило 564 000, что на 15,3% больше того же периода год назад. В структуре всей преступности удельный вес таких «посягательств» составляет более 40%, указал Стрельцов. «Но надо понимать, что, несмотря на то что мы выявляем, большое количество преступлений остаются латентными – по мелким нарушениям многие не обращаются», – добавил он.
С ростом мошенничества согласен старший управляющий директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский: суммы колоссальные и измеряются сотнями миллиардов рублей, заявил он на форуме «Антифрод».
Сбербанк ранее оценил суммарные потери российской экономики от мошеннических схем (кибератаки, звонки мошенников, утечки данных и т. д.) в 1 трлн руб., говорил в ноябре заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Ущерб от мошеннических звонков и утечек персональных данных российских граждан по итогам 2024 г. может достигнуть 250 млрд руб., отмечал банкир.
Если изучить статистику преступлений, то станет понятно, что большой проблемой является утечка персональных данных, отметил Стрельцов. Несмотря на то что крупные и государственные компании достаточно эффективно защищают себя, они менее осведомлены, как защищать персональные данные, заявил он. Вместе с тем преступность растет семимильными шагами и стремится применять новейшие технологии, в том числе злоумышленники достигли больших успехов в краже персданных, указал Стрельцов.
Поэтому в СК надеются, что у государства появится единый сервис, например «антифрод как дизайн» (secure by design – это подход, который включает меры по обеспечению безопасности программного обеспечения с самого начала его разработки. – «Ведомости»). Нужны какие-то российские технологичные решения, которые были бы доступны всем для применения на элементарных системах, например, в цветочных магазинах или онлайн-магазинах, добавил Стрельцов.
В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству и первый этап ее создания планируется завершить к концу 2026 г., говорил замминистра цифрового развития Александр Шойтов 19 ноября. Сейчас этим вопросом занимается Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН).
Также в 2022 г. РКН разработал информсистему «Антифрод» для борьбы с мошенничеством, которая занимается блокировкой звонков с подменных номеров. На данный момент к ней подключены операторы, контролирующие 99,6% всех номеров, сообщал представитель депутата Госдумы Антона Немкина со ссылкой на «Коммерсантъ». В течение первых 9 месяцев 2024 г. «Антифрод» предотвратил 577 млн подменных звонков, сообщал руководитель РКН Андрей Липов в октябре. Тогда же замруководителя РКН Олег Терляков говорил, что в системе КСИМ содержатся 317 млн активных сим-карт.
28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную и вводящий уголовную ответственность за утечку персональных данных. Размер штрафа теперь будет напрямую зависеть от объема утечки: для юрлиц он составит от 5 млн до 15 млн руб. за первичную утечку, или от 1 до 3% от прошлогоднего оборота компании при повторной утечке. Размер оборотных штрафов будет варьироваться от 20 млн руб. до максимальных 500 млн руб. При этом штраф может быть снижен, если нет отягчающих обстоятельств, а инвестиции компании в информационную безопасность на протяжении трех лет составляли не менее 0,1% от выручки и компания соблюдала требования к защите данных.
Поправки затронули не только компании, но и злоумышленников, продающих украденные данные. В отношении них вводится уголовное наказание за незаконное хранение/сбор/передачу персональных данных, полученных незаконным путем, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.