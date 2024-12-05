СК оценил ущерб от мошенников за девять месяцев 2024 года

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную и вводящий уголовную ответственность за утечку персональных данных. Размер штрафа теперь будет напрямую зависеть от объема утечки: для юрлиц он составит от 5 млн до 15 млн руб. за первичную утечку, или от 1 до 3% от прошлогоднего оборота компании при повторной утечке. Размер оборотных штрафов будет варьироваться от 20 млн руб. до максимальных 500 млн руб. При этом штраф может быть снижен, если нет отягчающих обстоятельств, а инвестиции компании в информационную безопасность на протяжении трех лет составляли не менее 0,1% от выручки и компания соблюдала требования к защите данных.