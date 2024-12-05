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НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств

Механизм заработает в 2025 году
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис «Добрая воля» возврат похищенных у граждан средств. Об этом рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК. Компания планирует внедрить такой механизм поощрения в течение 2025 г., размер вознаграждения сейчас прорабатывается, уточнил «Ведомостям» Дорофеев.

Согласно статистике НСПК, в 40% случаев именно банки, которые приостановили вывод, инициируют возврат денег. «Чтобы сделать для таких банков использование сервиса более интересным, мы планируем внедрить финансовое поощрение, некий аналог межбанковской комиссии. Это будет некоторый процент от суммы возврата, но не более какого-то фиксированного значения», – рассказал Дорофеев. При этом в сторону НСПК никаких дополнительных комиссий взиматься не будет, потому что борьба с мошенничеством для компании стоит на первом месте, указал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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