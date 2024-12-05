НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств

НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средствМеханизм заработает в 2025 году
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис «Добрая воля» возврат похищенных у граждан средств. Об этом рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК. Компания планирует внедрить такой механизм поощрения в течение 2025 г., размер вознаграждения сейчас прорабатывается, уточнил «Ведомостям» Дорофеев.
Согласно статистике НСПК, в 40% случаев именно банки, которые приостановили вывод, инициируют возврат денег. «Чтобы сделать для таких банков использование сервиса более интересным, мы планируем внедрить финансовое поощрение, некий аналог межбанковской комиссии. Это будет некоторый процент от суммы возврата, но не более какого-то фиксированного значения», – рассказал Дорофеев. При этом в сторону НСПК никаких дополнительных комиссий взиматься не будет, потому что борьба с мошенничеством для компании стоит на первом месте, указал он.