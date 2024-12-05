НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств

Согласно статистике НСПК, в 40% случаев именно банки, которые приостановили вывод, инициируют возврат денег. «Чтобы сделать для таких банков использование сервиса более интересным, мы планируем внедрить финансовое поощрение, некий аналог межбанковской комиссии. Это будет некоторый процент от суммы возврата, но не более какого-то фиксированного значения», – рассказал Дорофеев. При этом в сторону НСПК никаких дополнительных комиссий взиматься не будет, потому что борьба с мошенничеством для компании стоит на первом месте, указал он.