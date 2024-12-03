ВТБ выявил три схемы инвестиционного мошенничества
ВТБ определил три наиболее распространенные мошеннические схемы, которые связаны с инвестиционной сферой. За последний год число обращений клиентов по этой тематике увеличилось на треть. Об этом сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка Никита Чугунов в преддверии форума «Россия зовет!».
Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, копирующие известные финансовые организации. Под видом персональных консультантов они связываются с клиентами и предлагают открыть «инвестиционный счет» на фейковых сайтах. Еще одной из наиболее распространных мошеннических схем является «восстановление» потерянных активов. При такой схеме злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть средства за предоплату. Мошенники также прибегают к установке программ удаленного доступа, после чего получают доступ к личным счетам жертвы.
«Прежде чем вкладывать деньги, проверяйте лицензии компании и не действуйте указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений», – подчеркнул Чугунов.
Согласно статистике «Яндекс браузера», ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы. С января по октябрь 2024 г. предотвращено более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая проверяет сайты на наличие фишинга. За 10 месяцев 2024 г. в компании выявили 310 124 веб-страницы. Чаще всего пользователи попадали на сайты с треш-новостями (32%), поддельные сайты инвестиций (20%) и кражу доступа к мессенджерам и соцсетям (12%).
20 ноября «Ведомости» писали, что Минцифры совместно с Роскомнадзором разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г.