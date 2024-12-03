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ВТБ выявил три схемы инвестиционного мошенничества

Ведомости

ВТБ определил три наиболее распространенные мошеннические схемы, которые связаны с инвестиционной сферой. За последний год число обращений клиентов по этой тематике увеличилось на треть. Об этом сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка Никита Чугунов в преддверии форума «Россия зовет!».

Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, копирующие известные финансовые организации. Под видом персональных консультантов они связываются с клиентами и предлагают открыть «инвестиционный счет» на фейковых сайтах. Еще одной из наиболее распространных мошеннических схем является «восстановление» потерянных активов. При такой схеме злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть средства за предоплату. Мошенники также прибегают к установке программ удаленного доступа, после чего получают доступ к личным счетам жертвы.

«Прежде чем вкладывать деньги, проверяйте лицензии компании и не действуйте указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений», – подчеркнул Чугунов.

Согласно статистике «Яндекс браузера», ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы. С января по октябрь 2024 г. предотвращено более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая проверяет сайты на наличие фишинга. За 10 месяцев 2024 г. в компании выявили 310 124 веб-страницы. Чаще всего пользователи попадали на сайты с треш-новостями (32%), поддельные сайты инвестиций (20%) и кражу доступа к мессенджерам и соцсетям (12%).

20 ноября «Ведомости» писали, что Минцифры совместно с Роскомнадзором разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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