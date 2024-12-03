ВТБ выявил три схемы инвестиционного мошенничества

Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, копирующие известные финансовые организации. Под видом персональных консультантов они связываются с клиентами и предлагают открыть «инвестиционный счет» на фейковых сайтах. Еще одной из наиболее распространных мошеннических схем является «восстановление» потерянных активов. При такой схеме злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть средства за предоплату. Мошенники также прибегают к установке программ удаленного доступа, после чего получают доступ к личным счетам жертвы.