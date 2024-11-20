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Минцифры обещает единую систему по предотвращению мошеннических атак

Система будет координировать уже существующие меры безопасности, а также банковские и операторские системы данных
Ника Сизова
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству, сообщил замминистра цифрового развития Александр Шойтов 19 ноября на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном». Первый этап создания платформы, по его словам, планируется завершить к концу 2026 г.

«Преступники консолидируются, это уже организованные группы, и в том числе им помогают спецслужбы недружественных нам государств. Противодействовать этой угрозе можно только консолидировавшись государству и бизнесу, создав такую единую сложную платформу», – объясняет Шойтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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