Минцифры обещает единую систему по предотвращению мошеннических атак

Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству, сообщил замминистра цифрового развития Александр Шойтов 19 ноября на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном». Первый этап создания платформы, по его словам, планируется завершить к концу 2026 г.