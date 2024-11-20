Минцифры обещает единую систему по предотвращению мошеннических атак

Минцифры обещает единую систему по предотвращению мошеннических атакСистема будет координировать уже существующие меры безопасности, а также банковские и операторские системы данных
Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству, сообщил замминистра цифрового развития Александр Шойтов 19 ноября на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном». Первый этап создания платформы, по его словам, планируется завершить к концу 2026 г.
«Преступники консолидируются, это уже организованные группы, и в том числе им помогают спецслужбы недружественных нам государств. Противодействовать этой угрозе можно только консолидировавшись государству и бизнесу, создав такую единую сложную платформу», – объясняет Шойтов.