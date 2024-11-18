Пользователи рунета ежедневно пытаются зайти на 2 млн фишинговых сайтов

По словам представителя «Яндекса», в базе сервиса содержатся более 600 000 фишинговых и других опасных для пользователей сайтов, которые регулярно актуализируются. За 10 месяцев 2024 г. в компании выявили 310 124 веб-страницы. Чаще всего пользователи попадали на сайты с треш-новостями (32%), поддельные сайты инвестиций (20%) и кражу доступа к мессенджерам и соцсетям (12%).