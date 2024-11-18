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Пользователи рунета ежедневно пытаются зайти на 2 млн фишинговых сайтов

Чаще всего это сайты с треш-новостями, поддельные инвестиционные ресурсы, мессенджеры и соцсети
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, в 83% – с телефона, следует из статистики «Яндекс браузера». С января по октябрь 2024 г. «Яндекс браузер» предотвратил более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая в режиме реального времени проверяет сайты на наличие фишинга.

По словам представителя «Яндекса», в базе сервиса содержатся более 600 000 фишинговых и других опасных для пользователей сайтов, которые регулярно актуализируются. За 10 месяцев 2024 г. в компании выявили 310 124 веб-страницы. Чаще всего пользователи попадали на сайты с треш-новостями (32%), поддельные сайты инвестиций (20%) и кражу доступа к мессенджерам и соцсетям (12%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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