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Главная / Политика /

Рубио: у США есть варианты помимо войны и уступок Ирану

Анна Виноградова
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH \ TASS
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH \ TASS

Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран G7 в Париже, передает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

По словам собеседников агентства, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран. Он заявил, что американские санкции наносят серьезный ущерб Тегерану и ограничивают возможности финансирования его деятельности в регионе и поддерживаемых им группировок.

Заявления прозвучали после решения президента США Дональда Трампа пока воздержаться от новых ударов по Ирану. При этом Вашингтон намерен сохранить морскую блокаду в Ормузском проливе.

На встречу G7 также прибыл премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, ранее проводивший переговоры с Трампом. По данным Reuters, катарский премьер выразил осторожный оптимизм относительно возможности дипломатического урегулирования конфликта.

9 ноября Рубио заявил, что США и Иран пока не приблизились к заключению соглашения. По его словам, посредники продолжают контакты с Тегераном, однако существенного прогресса в переговорах нет.

10 ноября Al Arabiya сообщил, что США рассматривают возможность разморозки до $9 млрд иранских активов в рамках потенциальной сделки. Одним из ее условий может стать снижение уровня обогащения урана в Иране.

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