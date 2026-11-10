Рубио: у США есть варианты помимо войны и уступок Ирану
Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран G7 в Париже, передает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.
По словам собеседников агентства, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран. Он заявил, что американские санкции наносят серьезный ущерб Тегерану и ограничивают возможности финансирования его деятельности в регионе и поддерживаемых им группировок.
Заявления прозвучали после решения президента США Дональда Трампа пока воздержаться от новых ударов по Ирану. При этом Вашингтон намерен сохранить морскую блокаду в Ормузском проливе.
На встречу G7 также прибыл премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, ранее проводивший переговоры с Трампом. По данным Reuters, катарский премьер выразил осторожный оптимизм относительно возможности дипломатического урегулирования конфликта.
9 ноября Рубио заявил, что США и Иран пока не приблизились к заключению соглашения. По его словам, посредники продолжают контакты с Тегераном, однако существенного прогресса в переговорах нет.
10 ноября Al Arabiya сообщил, что США рассматривают возможность разморозки до $9 млрд иранских активов в рамках потенциальной сделки. Одним из ее условий может стать снижение уровня обогащения урана в Иране.