Действия мошенников в интернете в 2024 году обойдутся в 1 трлн рублей

Софт, имитирующий голоса, сейчас очень развит и распространен, подтверждает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. «Совсем скоро мы не сможем доверять и видеозвонкам. Для того, чтобы синтезировать речь, нужно около пары минут записи голоса человека, например, телефонного разговора. То есть если человек ответит "нет, не звоните мне больше", "хватит мне звонить" или если его ответов будет немного, голос подделать не удастся», – предупреждает он.