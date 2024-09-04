Ущерб от IT-преступлений в 2024 году уже достиг 99 млрд рублей

Депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков, в свою очередь, предостерег об угрозах, исходящих от искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, преступления в киберсфере, к которым причастен ИИ, еще не начались – «то есть это еще даже не цветочки, это даже почва не вспахана, еще все впереди, и мы даже представить не можем, какие преступления может совершать искусственный интеллект, потому что его возможности растут в геометрической прогрессии». Новичков также поделился личным опытом: «Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял». Но, говорит депутат, надо быть готовым к тому, что звонки такие будут поступать каждому из нас.