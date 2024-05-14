В 2023 году ущерб от действий IT-преступников достиг 156 млрд рублей
В прошлом году в России было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. От действий злоумышленников пострадали 113 000 пенсионеров, сообщил кандидат на должность главы МВД Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, жертвами киберпреступников также стали несколько тысяч несовершеннолетних. В целом число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%. В этой связи он напомнил о проекте закона МВД России, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. В пояснительной записке к документу, опубликованному ведомством 22 апреля на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что сейчас кредитные организации отвечают иногда больше месяца. Такой длительный срок не позволяет оперативно раскрывать преступления, отмечают в МВД.
По статистике Банка России, в 2023 г. кибермошенники похитили 15,8 млрд руб. со счетов граждан и провели более 1,17 млн успешных операций по незаконному выводу средств, что на 33% больше, чем в 2022 г. Регулятор обуславливает увеличение этих атак более целевой и хорошей подготовкой злоумышленников, для таких преступников требуется больше информации о человеке, которую они могут получить из открытых источников, а также из утечек данных компаний и организаций различных отраслей.