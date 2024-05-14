В 2023 году ущерб от действий IT-преступников достиг 156 млрд рублей

По его словам, жертвами киберпреступников также стали несколько тысяч несовершеннолетних. В целом число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%. В этой связи он напомнил о проекте закона МВД России, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. В пояснительной записке к документу, опубликованному ведомством 22 апреля на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что сейчас кредитные организации отвечают иногда больше месяца. Такой длительный срок не позволяет оперативно раскрывать преступления, отмечают в МВД.