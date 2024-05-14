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В 2023 году ущерб от действий IT-преступников достиг 156 млрд рублей

Ведомости

В прошлом году в России было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. От действий злоумышленников пострадали 113 000 пенсионеров, сообщил кандидат на должность главы МВД Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, жертвами киберпреступников также стали несколько тысяч несовершеннолетних. В целом число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%. В этой связи он напомнил о проекте закона МВД России, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. В пояснительной записке к документу, опубликованному ведомством 22 апреля на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что сейчас кредитные организации отвечают иногда больше месяца. Такой длительный срок не позволяет оперативно раскрывать преступления, отмечают в МВД.

По статистике Банка России, в 2023 г. кибермошенники похитили 15,8 млрд руб. со счетов граждан и провели более 1,17 млн успешных операций по незаконному выводу средств, что на 33% больше, чем в 2022 г. Регулятор обуславливает увеличение этих атак более целевой и хорошей подготовкой злоумышленников, для таких преступников требуется больше информации о человеке, которую они могут получить из открытых источников, а также из утечек данных компаний и организаций различных отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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