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Скорость взлома крупных компаний за год выросла на 30%

Ведомости

Скорость взлома IT-инфраструктуры российских компаний выросла на 30% по сравнению с началом 2023 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Информзащиту».

По данным компании, речь идет о крупных организациях, имеющих серьезные средства защиты. Под ударом находится, как утверждается, госсектор и промышленность.

Эксперт отдела анализа защищенности компании Анатолий Песковский пояснил изданию, что сокращается время между первоначальным проникновением, перемещением по инфраструктуре атакуемой компании и взломом. Кроме того, увеличилась скорость закрепления злоумышленников. По его словам, в настоящий момент время закрепления в инфраструктуре может составлять около часа против трех часов в 2023 г.

По оценке ГК «Солар», проникновение хакеров в IT-инфраструктуру компаний за часы происходит в исключительных случаях. Это возможно, если в организации несколько десятков или сотен рабочих станций и многие из них уязвимы. Если у компании сложная сеть с большим количеством специфических элементов, на проникновение требуется от недели, заметил руководитель группы расследования инцидентов центра исследования Solar 4RAYS Иван Сюхин.

9 апреля «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщили, что в I квартале в открытый доступ утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов, что в пять раз превышает объем за аналогичный период 2023 г. Основная доля приходится на финорганизации.

Количество «сливов» в I квартале 2024 г. при этом сократилось с 60 до 57 случаев. Полученная информация может быть использована злоумышленниками для рекламы, спама, а также для попыток хищения денежных средств.

Согласно статистике МВД России за январь – февраль, тенденция роста числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сохранилась: их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний этой категории составляет 42,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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