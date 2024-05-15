Скорость взлома крупных компаний за год выросла на 30%
Скорость взлома IT-инфраструктуры российских компаний выросла на 30% по сравнению с началом 2023 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Информзащиту».
По данным компании, речь идет о крупных организациях, имеющих серьезные средства защиты. Под ударом находится, как утверждается, госсектор и промышленность.
Эксперт отдела анализа защищенности компании Анатолий Песковский пояснил изданию, что сокращается время между первоначальным проникновением, перемещением по инфраструктуре атакуемой компании и взломом. Кроме того, увеличилась скорость закрепления злоумышленников. По его словам, в настоящий момент время закрепления в инфраструктуре может составлять около часа против трех часов в 2023 г.
По оценке ГК «Солар», проникновение хакеров в IT-инфраструктуру компаний за часы происходит в исключительных случаях. Это возможно, если в организации несколько десятков или сотен рабочих станций и многие из них уязвимы. Если у компании сложная сеть с большим количеством специфических элементов, на проникновение требуется от недели, заметил руководитель группы расследования инцидентов центра исследования Solar 4RAYS Иван Сюхин.
9 апреля «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщили, что в I квартале в открытый доступ утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов, что в пять раз превышает объем за аналогичный период 2023 г. Основная доля приходится на финорганизации.
Количество «сливов» в I квартале 2024 г. при этом сократилось с 60 до 57 случаев. Полученная информация может быть использована злоумышленниками для рекламы, спама, а также для попыток хищения денежных средств.
Согласно статистике МВД России за январь – февраль, тенденция роста числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сохранилась: их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний этой категории составляет 42,3%.