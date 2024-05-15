Скорость взлома крупных компаний за год выросла на 30%

Эксперт отдела анализа защищенности компании Анатолий Песковский пояснил изданию, что сокращается время между первоначальным проникновением, перемещением по инфраструктуре атакуемой компании и взломом. Кроме того, увеличилась скорость закрепления злоумышленников. По его словам, в настоящий момент время закрепления в инфраструктуре может составлять около часа против трех часов в 2023 г.