МВД: число преступлений с использованием IT-технологий выросло на 23,5%

В феврале «Известия» со ссылкой на данные МВД сообщали, что в прошлом году зарегистрировано максимальное количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – 677 000. В 2022 г. их было 522 000. При этом десять лет назад зафиксировано всего 10 000 случаев.