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МВД: число преступлений с использованием IT-технологий выросло на 23,5%

Ведомости

В январе - феврале тенденция роста числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сохранилась: их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщается в статистике Министерства внутренних дел России.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний этой категории составляет 42,3%, уточнили в ведомстве. Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что преступность в сфере дистанционного мошенничества увеличивается, в том числе из-за действий находящихся на Украине злоумышленников.

В феврале «Известия» со ссылкой на данные МВД сообщали, что в прошлом году зарегистрировано максимальное количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – 677 000. В 2022 г. их было 522 000. При этом десять лет назад зафиксировано всего 10 000 случаев.

В опубликованной статистике МВД за январь - февраль говорится также, что общее количество зарегистрированных преступлений выросло на 1,3%. Но в целом оперативная обстановка в стране остается стабильной, заявили в министерстве.

На 14,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 20,5% – грабежей. Число преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 22,1%, а в парках, скверах, на улицах и площадях – на 30,2%. В общей сложности за два первых месяца года правоохранительными органами раскрыто 158 900 преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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