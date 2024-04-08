МВД: число преступлений с использованием IT-технологий выросло на 23,5%
В январе - феврале тенденция роста числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сохранилась: их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщается в статистике Министерства внутренних дел России.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний этой категории составляет 42,3%, уточнили в ведомстве. Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что преступность в сфере дистанционного мошенничества увеличивается, в том числе из-за действий находящихся на Украине злоумышленников.
В феврале «Известия» со ссылкой на данные МВД сообщали, что в прошлом году зарегистрировано максимальное количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – 677 000. В 2022 г. их было 522 000. При этом десять лет назад зафиксировано всего 10 000 случаев.
В опубликованной статистике МВД за январь - февраль говорится также, что общее количество зарегистрированных преступлений выросло на 1,3%. Но в целом оперативная обстановка в стране остается стабильной, заявили в министерстве.
На 14,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 20,5% – грабежей. Число преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 22,1%, а в парках, скверах, на улицах и площадях – на 30,2%. В общей сложности за два первых месяца года правоохранительными органами раскрыто 158 900 преступлений.