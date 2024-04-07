Глава МВД связал рост числа тяжких преступлений с украинскими мошенниками
Количество мошеннических преступлений в России, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких, растет из-за действий находящихся на Украине злоумышленников, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом глава ведомства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса тому объективных подтверждений того, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине, где целый колл-центр существует. Дистанционно обманывают наших граждан, завладевают денежными средствами, переводят», – сказал он.
Полиция в таких ситуациях подключается к работе уже по факту совершения преступления, когда гражданина уже обманули, подчеркнул министр. По его словам, количество раскрытых таких преступлений растет, больше лиц привлекается к ответственности, но в целом преступность в сфере дистанционного мошенничества увеличивается.
Работа с причинами совершения таких преступлений зависит не только от МВД, но и от Минцифры, Банка России, Роскомнадзора, сотовых операторов и кредитных учреждений.
В сентябре 2022 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет. Около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины, говорил он также в феврале 2023 г. По словам Кузнецова, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров, а больше всего их работает в Днепре – около 150.
В конце марта текущего года начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов рассказал, что большинство дистанционных хищений со счетов граждан в Москве совершается с территории Украины. В прошлом году, по его данным, количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 20%.