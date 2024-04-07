Глава МВД связал рост числа тяжких преступлений с украинскими мошенниками

В сентябре 2022 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет. Около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины, говорил он также в феврале 2023 г. По словам Кузнецова, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров, а больше всего их работает в Днепре – около 150.