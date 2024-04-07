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Глава МВД связал рост числа тяжких преступлений с украинскими мошенниками

Ведомости

Количество мошеннических преступлений в России, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких, растет из-за действий находящихся на Украине злоумышленников, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом глава ведомства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса тому объективных подтверждений того, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине, где целый колл-центр существует. Дистанционно обманывают наших граждан, завладевают денежными средствами, переводят», – сказал он.

Полиция в таких ситуациях подключается к работе уже по факту совершения преступления, когда гражданина уже обманули, подчеркнул министр. По его словам, количество раскрытых таких преступлений растет, больше лиц привлекается к ответственности, но в целом преступность в сфере дистанционного мошенничества увеличивается.

Работа с причинами совершения таких преступлений зависит не только от МВД, но и от Минцифры, Банка России, Роскомнадзора, сотовых операторов и кредитных учреждений.

В сентябре 2022 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет. Около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины, говорил он также в феврале 2023 г. По словам Кузнецова, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров, а больше всего их работает в Днепре – около 150. 

В конце марта текущего года начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов рассказал, что большинство дистанционных хищений со счетов граждан в Москве совершается с территории Украины. В прошлом году, по его данным, количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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