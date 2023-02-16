Сбербанк: около 95% звонков мошенники совершают с Украины
Около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе своего выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Трансляция велась на сайте мероприятия.
«Больше 92-95% звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины», — заявил он.
По словам Кузнецова, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров. Он уточнил, что больше всего центров работает в Днепре — около 150. На пике в городе находилось более 1100 колл-центров, добавил Кузнецов. Зампред отметил, что сейчас информации о работе таких организаций стало «в десятки раз больше».
В сентябре 2022 г. на Восточном экономическом форуме Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но пиковой цифры, которая была в начале года, показатель не превысил. Он отмечал, что после начала спецоперации на Украине в Сбербанке зафиксировали «количество телефонного мошенничества, равное нулю». По словам зампреда, это лишь подтвердило, что основные колл-центры находятся на Украине.
14 февраля Центробанк сообщил о сокращении числа случаев хищения денег с банковских счетов в России впервые за семь лет — на 15,31%, до 877 000. В то же время банки вернули клиентам лишь 4,4% средств от всего объема краж — 618,4 млн руб.