Сбербанк: около 95% звонков мошенники совершают с Украины

В сентябре 2022 г. на Восточном экономическом форуме Кузнецов заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но пиковой цифры, которая была в начале года, показатель не превысил. Он отмечал, что после начала спецоперации на Украине в Сбербанке зафиксировали «количество телефонного мошенничества, равное нулю». По словам зампреда, это лишь подтвердило, что основные колл-центры находятся на Украине.