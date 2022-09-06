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В Сбербанке отметили рост атак телефонных мошенников на россиян

Ведомости

Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но пиковый цифры, которая была в начале года, показатель не превысил. Такое заявление сделал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме 2022. 

Кузнецов отметил, что после начала спецоперации 24 февраля в Сбербанке зафиксировали «количество телефонного мошенничества, равное нулю». По словам зампреда, это лишь подтвердило, что основные колл-центры находятся на Украине.

«Эта ситуация длилась около месяца, потом телефонное мошенничество стало расти, но не превысило на сегодняшний день пиковой цифры, которая была в начале года», — добавил Кузнецов (цитата по «РИА Новости»). 

Позже он также рассказал журналистам о наиболее популярном сценарии телефонного мошенничества. По словам Кузнецова, россиян звонят якобы из правоохранительных органов и просят их помочь в поимке телефонных мошенников. «Нужна помощь со стороны клиентов, для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным», — пояснил зампред.

В конце августа Банк России сообщил, что во II квартале 2022 г. по его инициативе было заблокировано 117 600 номеров телефонов мошенников, что превышает показатель годом ранее почти в 10 раз. В регуляторе также отметили рост мошеннических интернет-ресурсов в полтора раза. Объем похищенных кибермошенниками денег у клиентов российских банков составил 2,8 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных