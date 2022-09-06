В Сбербанке отметили рост атак телефонных мошенников на россиян

Позже он также рассказал журналистам о наиболее популярном сценарии телефонного мошенничества. По словам Кузнецова, россиян звонят якобы из правоохранительных органов и просят их помочь в поимке телефонных мошенников. «Нужна помощь со стороны клиентов, для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным», — пояснил зампред.