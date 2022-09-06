В Сбербанке отметили рост атак телефонных мошенников на россиян
Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но пиковый цифры, которая была в начале года, показатель не превысил. Такое заявление сделал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме 2022.
Кузнецов отметил, что после начала спецоперации 24 февраля в Сбербанке зафиксировали «количество телефонного мошенничества, равное нулю». По словам зампреда, это лишь подтвердило, что основные колл-центры находятся на Украине.
«Эта ситуация длилась около месяца, потом телефонное мошенничество стало расти, но не превысило на сегодняшний день пиковой цифры, которая была в начале года», — добавил Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).
Позже он также рассказал журналистам о наиболее популярном сценарии телефонного мошенничества. По словам Кузнецова, россиян звонят якобы из правоохранительных органов и просят их помочь в поимке телефонных мошенников. «Нужна помощь со стороны клиентов, для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным», — пояснил зампред.
В конце августа Банк России сообщил, что во II квартале 2022 г. по его инициативе было заблокировано 117 600 номеров телефонов мошенников, что превышает показатель годом ранее почти в 10 раз. В регуляторе также отметили рост мошеннических интернет-ресурсов в полтора раза. Объем похищенных кибермошенниками денег у клиентов российских банков составил 2,8 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее.
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