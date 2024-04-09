DLBI: объем утечек данных вырос в пять раз
В I квартале в открытый доступ утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов, что в пять раз превышает объем за аналогичный период 2023 г. Основная доля приходится на финорганизации, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).
Количество «сливов» в I квартале 2024 г. при этом сократилось с 60 до 57 случаев, отмечают эксперты. Полученная информация может быть использована злоумышленниками для рекламы, спама, а также для попыток хищения денежных средств.
Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян пояснил, что сейчас фиксируется тенденция массовых взломов IT и маркетинговых подрядчиков компаний, что приводит к утечкам данных всех их клиентов. В I квартале свыше 70% попавших в открытый доступ сведений оказалось из финансовых организаций. В прошлом году почти 50% утекших данных были из медицинских организаций и аптек.
Согласно статистике МВД России за январь – февраль, тенденция роста числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сохранилась: их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний этой категории составляет 42,3%. По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, преступность в сфере дистанционного мошенничества увеличивается, в том числе из-за действий находящихся на Украине злоумышленников.
«Известия» со ссылкой на данные МВД также сообщали, что в прошлом году зарегистрировано максимальное количество преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, – 677 000. В 2022 г. их было 522 000. При этом десять лет назад зафиксировано всего 10 000 случаев.