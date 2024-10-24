Минцифры отчиталось о блокировке 500 000 мошеннических ресурсов

Минцифры отчиталось о блокировке 500 000 мошеннических ресурсовПятая часть из них приходится на фишинговые сайты
Государственная информационная система (ИС) «Антифишинг» прекратила или ограничила доступ более чем к 500 000 мошеннических интернет-ресурсов за два года. Об этом заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко в ходе своего выступления на форуме «Спектр-2024» в Сочи. Пятая часть из них приходится на подделку известных сайтов.
«За время функционирования информационной системы «Антифишинг» (ИС «Антифишинг» начала работу летом 2022 г.) был прекращен или ограничен доступ более чем к 500 000 ресурсов. Более 100 000 инцидентов относилось к фишингу, что составляет 20% от общего количества», – заявил он.
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