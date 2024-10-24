Минцифры отчиталось о блокировке 500 000 мошеннических ресурсов

Государственная информационная система (ИС) «Антифишинг» прекратила или ограничила доступ более чем к 500 000 мошеннических интернет-ресурсов за два года. Об этом заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко в ходе своего выступления на форуме «Спектр-2024» в Сочи. Пятая часть из них приходится на подделку известных сайтов.