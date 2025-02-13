Мишустин привел детали комплексного пакета поправок по борьбе с мошенниками
Правительство РФ подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. Их реализация рассчитана на ближайшее время, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона. Ожидается, что такая мера позволит человеку понять, звонит ему мошенник или легальная организация. У абонентов появится также возможность отказаться от массовых рекламных обзвонов и рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека.
Кроме того, государственные службы, операторы связи и банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с гражданами. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений, пояснил Мишустин.
Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему. В ней в том числе будут храниться записи голосов мошенников.
«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения и недвижимость», – сказал Мишустин.
10 февраля «Ведомости» со ссылкой на законопроект писали, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян. Согласно пояснительной записке, в 2024 г. в интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть утекло 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует увеличение числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений).