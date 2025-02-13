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Мишустин привел детали комплексного пакета поправок по борьбе с мошенниками

Ведомости

Правительство РФ подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. Их реализация рассчитана на ближайшее время, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона. Ожидается, что такая мера позволит человеку понять, звонит ему мошенник или легальная организация. У абонентов появится также возможность отказаться от массовых рекламных обзвонов и рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека.

Кроме того, государственные службы, операторы связи и банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с гражданами. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений, пояснил Мишустин.

Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему. В ней в том числе будут храниться записи голосов мошенников.

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения и недвижимость», – сказал Мишустин.

10 февраля «Ведомости» со ссылкой на законопроект писали, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян. Согласно пояснительной записке, в 2024 г. в интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть утекло 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует увеличение числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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