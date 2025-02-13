Мишустин привел детали комплексного пакета поправок по борьбе с мошенниками

10 февраля «Ведомости» со ссылкой на законопроект писали, что правительство подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян. Согласно пояснительной записке, в 2024 г. в интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть утекло 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует увеличение числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений).