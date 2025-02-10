Кабмин подготовил масштабные поправки для борьбы с кибермошенниками

Кабмин подготовил масштабные поправки для борьбы с кибермошенникамиИзменения обусловлены ростом числа преступлений с использованием ИКТ
Правительство РФ подготовило комплексные изменения в законодательство для предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Актуальность поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян. «Ведомости» ознакомились с законопроектом о создании государственных информационных систем по противодействию таким правонарушениям и предлагаемыми изменениями в отдельные законодательные акты.
Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор в 2024 г. зафиксировал 135 утечек баз данных. В интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть утекло 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует увеличение числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля–продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертв, фишинговые сайты.
В целях защиты граждан законопроект предлагает закрепить возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. «Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Оператором информсистемы для выявления мошеннической информации будет Минцифры. Ожидается, что такая система позволит выявлять поддельные сайты, которые по оформлению и доменному имени похожи на настоящие сайты госорганов и различных сервисов. При выявлении мошеннических ресурсов ведомство может уведомлять о них Генпрокуратуру и Банк России. Пользователями информсистемы могут быть также Следственный комитет и другие органы власти, утвержденные кабмином. В законопроекте говорится, что в этой системе будут храниться векторы единой биометрической системы, которые получены на основании записи голосов мошенников и их телефонные номера.
Законопроект предполагает внесение поправок и в другие акты. В частности, ими вводят запрет сотрудникам госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с пользователями. Перечень этих мессенджеров определит Роскомнадзор. Для служебной коммуникации сотрудники перечисленных структур смогут использовать российские мессенджеры, но только после того, как подтвердят свою личность через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, банки, операторы связи, крупные маркетплейсы и агрегаторы, социальные сети должны будут обеспечить пользователям возможность установить авторизацию через биометрическую систему. При этом микрофинансовые организации при дистанционном заключении договора потребительского кредита (займа) будут обязаны идентифицировать клиента путем подтверждения достоверности сведений о нем с использованием ЕСИА.
Законопроект вводит обязательную маркировку телефонных звонков, когда на экране пользователя будет отражаться наименование организации, от которой поступает вызов. Авторы документа полагают, что это позволит человеку понять – звонит ему мошенник или настоящий сотрудник банка.
В документе также сказано, что массовые телефонные вызовы в целях распространения рекламы не допускаются. Оператор связи, чей абонент – юридическое лицо совершает такие вызовы, обязан прекратить предоставление ему услуг. Распространение рекламы по телефонной связи возможно только при условии предварительного согласия абонента. Он при этом вправе обратиться к своему оператору с требованием о прекращении получения всех вызовов с иностранных номеров или вызовов с виртуальных телефонных станций.
Еще одно изменение – запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. Предложено также установить через «Госуслуги» возможность запрета заключения договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия.
По итогам девяти месяцев 2024 г. общий ущерб от деятельности мошенников достиг 150 млрд руб., говорил руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» в декабре.
В нацпроекте «Экономика данных» предусмотрено создание единой платформы по противодействию мошенничеству, и первый этап ее создания планируется завершить к концу 2026 г., говорил замминистра цифрового развития Александр Шойтов 19 ноября. Также в 2022 г. Роскомнадзор разработал информсистему «Антифрод» для борьбы с мошенничеством, которая занимается блокировкой звонков с подменных номеров.