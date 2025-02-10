Кабмин подготовил масштабные поправки для борьбы с кибермошенниками

Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор в 2024 г. зафиксировал 135 утечек баз данных. В интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть утекло 300 млн записей. В то же время МВД фиксирует увеличение числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля–продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертв, фишинговые сайты.