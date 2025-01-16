Роскомнадзор: в 2024 году в сеть утекло более 710 млн записей о россиянах
В 2024 г. Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек в сеть баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию ведомства.
«Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 млн записей», – сообщили в РКН.
В конце ноября 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс ст. 272 «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».
Нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб., или принудительными работами, или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершено в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.