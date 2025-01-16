Роскомнадзор: в 2024 году в сеть утекло более 710 млн записей о россиянах

Нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб., или принудительными работами, или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершено в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.