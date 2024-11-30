Путин утвердил штрафы за незаконное распространение персональных данных

Эти нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. При трансграничной передаче информации с персональными данными или перемещением носителей с такой информацией вводится штраф в размере до 2 млн руб., также будет грозить лишение свободы на срок до восьми лет.