Путин утвердил штрафы за незаконное распространение персональных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем персональных данных и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс ст. 272 «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения».
Эти нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. При трансграничной передаче информации с персональными данными или перемещением носителей с такой информацией вводится штраф в размере до 2 млн руб., также будет грозить лишение свободы на срок до восьми лет.
Наказание в виде 10 лишения свободы устанавливается в случае, если действия повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой. Размер штрафа вырастет в таком случае до 3 млн руб., следует из документа. Действия статьи не распространяются на случаи обработки персональных данных физлицами для «личных и семейных нужд», говорится в тексте закона.