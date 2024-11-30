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Путин утвердил штрафы за незаконное распространение персональных данных

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем персональных данных и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс ст. 272 «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения». 

Эти нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет, следует из документа. Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. При трансграничной передаче информации с персональными данными или перемещением носителей с такой информацией вводится штраф в размере до 2 млн руб., также будет грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Наказание в виде 10 лишения свободы устанавливается в случае, если действия повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой. Размер штрафа вырастет в таком случае до 3 млн руб., следует из документа. Действия статьи не распространяются на случаи обработки персональных данных физлицами для «личных и семейных нужд», говорится в тексте закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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