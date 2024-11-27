Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обработке биометрии

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обработке биометрииСенаторы также утвердили санкции за незаконную передачу персональных данных
27 ноября Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вводит штраф за нарушения при обработке биометрических персональных данных.
Закон устанавливает штрафы за нарушение правил обработки биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС), а также в информационных системах государственных органов, ЦБ и аккредитованных организаций. Кроме этого, закон регулирует требования к информационным технологиям и техническим средствам, которые используются для обработки этих данных.
Штраф для должностных лиц составит от 100 000 руб. до 300 000 руб. Для юридических лиц – от 500 000 руб. до 1 млн руб.
Если меры, необходимые для обеспечения безопасности биометрических данных, не были приняты, должностные лица должны будут выплатить от 300 000 руб. до 500 000 руб, а юридические – от 1 млн руб. до 1,5 млн руб.
Таким образом, статья 13.11.13 КоАП РФ дополняется новыми частями. Сейчас по ней предусматривается штраф только за нарушения при размещении и обновлении биометрической информации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Кроме этого, верхняя палата парламента одобрила закон о введении оборотных штрафов для компаний за повторную утечку персональных данных. Они составят от 1 до 3% суммы выручки компании.
Также вводится наказание за незаконный сбор и передачу персональных данных. Теперь срок лишения свободы может составить до восьми лет и повлечет за собой штраф размером до 2 млн руб. Если преступление понесло тяжкие последствия или было выполнено организованной группой, санкции составят до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб.
На пленарном заседании были приняты законы о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии и о налогообложении цифровой валюты.