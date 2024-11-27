Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обработке биометрии

Кроме этого, верхняя палата парламента одобрила закон о введении оборотных штрафов для компаний за повторную утечку персональных данных. Они составят от 1 до 3% суммы выручки компании.



Также вводится наказание за незаконный сбор и передачу персональных данных. Теперь срок лишения свободы может составить до восьми лет и повлечет за собой штраф размером до 2 млн руб. Если преступление понесло тяжкие последствия или было выполнено организованной группой, санкции составят до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб.