Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обработке биометрии

Сенаторы также утвердили санкции за незаконную передачу персональных данных
Ведомости

27 ноября Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вводит штраф за нарушения при обработке биометрических персональных данных.

Закон устанавливает штрафы за нарушение правил обработки биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС), а также в информационных системах государственных органов, ЦБ и аккредитованных организаций. Кроме этого, закон регулирует требования к информационным технологиям и техническим средствам, которые используются для обработки этих данных.

Штраф для должностных лиц составит от 100 000 руб. до 300 000 руб. Для юридических лиц – от 500 000 руб. до 1 млн руб.

Если меры, необходимые для обеспечения безопасности биометрических данных, не были приняты, должностные лица должны будут выплатить от 300 000 руб. до 500 000 руб, а юридические – от 1 млн руб. до 1,5 млн руб.

Таким образом, статья 13.11.13 КоАП РФ дополняется новыми частями. Сейчас по ней предусматривается штраф только за нарушения при размещении и обновлении биометрической информации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. 

Кроме этого, верхняя палата парламента одобрила закон о введении оборотных штрафов для компаний за повторную утечку персональных данных. Они составят от 1 до 3% суммы выручки компании.

Также вводится наказание за незаконный сбор и передачу персональных данных. Теперь срок лишения свободы может составить до восьми лет и повлечет за собой штраф размером до 2 млн руб. Если преступление понесло тяжкие последствия или было выполнено организованной группой, санкции составят до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб.

На пленарном заседании были приняты законы о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии и о налогообложении цифровой валюты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных