Заемщиков могут освободить от долгов по взятым из-за мошенников кредитам

Цель самого законопроекта – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Он был внесен еще в декабре 2024 г., одобрен в первом чтении 15 января, а второе чтение намечено на 12 февраля. Документ в изначальной версии вводит период охлаждения четыре часа по потребительским кредитам на сумму от 50 000 до 200 000 руб. и 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Банк России сможет изменять эти требования или не применять их к добросовестным кредиторам, которые эффективно осуществляют антифрод-мероприятия (борьбу с мошенничеством).