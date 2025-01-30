Заемщиков могут освободить от долгов по взятым из-за мошенников кредитам

Заемщиков могут освободить от долгов по взятым из-за мошенников кредитамТакие поправки появятся ко второму чтению в законопроекте о периоде охлаждения по потребкредитам
Заемщика могут освободить от обязанности платить по долгам, если мошенники оформили кредит на его имя или убедили взять ссуду, а потом перевести им кредитные средства. Это возможно при условии, если банк или микрофинансовая организация (МФО) не соблюдали антифрод-процедуры (противодействие мошенничеству). Такая поправка появится ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения по потребительским кредитам, сообщил через представителя глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Цель самого законопроекта – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Он был внесен еще в декабре 2024 г., одобрен в первом чтении 15 января, а второе чтение намечено на 12 февраля. Документ в изначальной версии вводит период охлаждения четыре часа по потребительским кредитам на сумму от 50 000 до 200 000 руб. и 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Банк России сможет изменять эти требования или не применять их к добросовестным кредиторам, которые эффективно осуществляют антифрод-мероприятия (борьбу с мошенничеством).